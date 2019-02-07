Survivor Sude Burcu kimdir? Sude Burcu kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler

Milli tekvandocu Sude Burcu Survivor yarışmacıları arasında yer alıyor. Hırslı yapısıyla dikkat çeken ve izleyicilerin Sude Burcu kimdir, kaç yaşında merak ediliyor. Sude Burcu "Karakterim, kararlığım ve azmim Survivor'da beni birinciliğe taşıyabilir." diyor. İşte Sude Burcu hakkında merak edilenler...

SUDE BURCU KİMDİR?

11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Tekvandoda 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.

Survivor, Türkiye takımında yer alan Sude Burcu adanın genç isimleri arasında yer alıyor. Spora ilgisi olan Sude Burcu'nun babası futbol antrenörlüğü annesi ise pilates eğitmenliği yapıyor. Tekvando sporunun yanı sıra zumba eğitimenliği de yapan Sude Burcu yarışmadan önce iddialı açıklamalarıyla dikkat çekmişti.