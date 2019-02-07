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Survivor Sude Burcu kimdir? Sude Burcu kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 07.02.2019 22:53 | Son Güncelleme

Sude Burcu, Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının dikkat çeken kadın yarışmacılarından biri. Tekvandoda şampiyonlukları bulunan Sude Burcu, Survivor 2019'da sporcu olmanın avantajını kullanacak. Sude Burcu'nın nereli ve kim olduğu merak ediliyor. Peki Sude Burcu kimdir? İşte Survivor 2019 yarışmacılarından Sude Burcu hakkında merak edilenler.

Survivor Sude Burcu kimdir? Sude Burcu kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler

Milli tekvandocu Sude Burcu Survivor yarışmacıları arasında yer alıyor. Hırslı yapısıyla dikkat çeken ve izleyicilerin Sude Burcu kimdir, kaç yaşında merak ediliyor. Sude Burcu "Karakterim, kararlığım ve azmim Survivor'da beni birinciliğe taşıyabilir." diyor. İşte Sude Burcu hakkında merak edilenler...

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SUDE BURCU KİMDİR?
11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Tekvandoda 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.

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Survivor, Türkiye takımında yer alan Sude Burcu adanın genç isimleri arasında yer alıyor. Spora ilgisi olan Sude Burcu'nun babası futbol antrenörlüğü annesi ise pilates eğitmenliği yapıyor. Tekvando sporunun yanı sıra zumba eğitimenliği de yapan Sude Burcu yarışmadan önce iddialı açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

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Survivor 2019 tanıtımında kendisini anlatan Sude Burcu, spor geçmişi ve kariyeriyle ilgili şunları söyledi:

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"Kulüpler Avrupa üçüncülüğüm, Balkan şampiyonluğum var. Türkiye ve uluslararası platformda birçok dereceye sahibim. Çocukluğumdan bugüne kadar 14 yıldır bu sporun içerisindeyim. Sürekli antrenman yaptım, düzenli bir hayatım vardı. Okul ve antrenman arasında gittim geldim. Türkiye- Yunanistan olduğunu duyduğumdan itibaren olmak istedim. Sürekli takip ettiğim ve çocukluğumdan beri izlediğim bir yarışma zaten. Benim hayatımda böyle bir tecrübenin eksik olmamasını istiyorum. Tekvando zaten bir mücadele sporu, asıl mücadele gerçekten Survivor'da. Bu yüzden orada bir sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum. Hız olsun, dayanıklılık olsun. Sürekli kendimi birileriyle kıyaslıyorum, artık kıyaslamak istemiyorum. Kendimi kendimle kıyaslamak istiyorum. O yüzden o parkurlarda yarışmam gerekiyor. Survivor küçüklüğümden beri hayallerimde olan bir şey. Böylece bir tecrübenin hayatımda kesinlikle olması gerekiyor. Karakterim, kararlığım ve azmim Survivor'da beni birinciliğe taşıyabilir."

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