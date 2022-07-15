Survivor Sude Burcu mini elbiseli pozlarıyla nefes kesti! "Fiziğine aşığım"

Sruvivor yarışmasıyla tanınan ve yarışma sonrasında her anını sevgilisi Mert Öcal'la geçiren Sude Burcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yürek hoplatmaya devam ediyor. Cesur ve dekolteli pozlarıyla takipçilerini mest eden Burcu, mini elbiseli son pozuyla yürek hoplattı.

DERİN YIRTMAÇLI SİYAH ELBİSESİYLE MEST ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından tatil pozlarını yayınlamaya devam eden Sude Burcu, siyah derin yırtmaçlı mini elbisesiyle göz kamaştırmıştı.

Harika fiziğini gözler önüne seren Sude Burcu'nun bu pozlarına takipçileri beğeni yağdırdı.

Her pozuyla güzelliğiyle büyüleyen güzel yarışmacının paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor.

MİNİ ELBİSELİ POZUYLA YÜREK HOPLATTI

Son olarak Instagram hesabından mini elbisesiyle sahil pozları veren güzel yarışmacı, takipçilerini adeta güzelliğiyle şaşkına çevirdi.

Düzgün fiziği ve muhteşem güzelliğiyle beğeni butonunu çökerten Sude Burcu'ya yorum yağdı.

Takipçileri Sude Burcu'nun paylaşımına kayıtsız kalamadı ve "Fiziğine aşığım" gibi yorumlarda bulundu.





