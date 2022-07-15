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Survivor Sude Burcu mini elbiseli pozlarıyla nefes kesti! "Fiziğine aşığım"

15.07.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Sude Burcu, Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Güzelliği ve fiziğini ön plana çıkaran paylaşımlarda bulunan Sude Burcu, son olarak mini elbisesiyle düzgün vücudunu sergiledi.

Survivor Sude Burcu mini elbiseli pozlarıyla nefes kesti! "Fiziğine aşığım"

Sruvivor yarışmasıyla tanınan ve yarışma sonrasında her anını sevgilisi Mert Öcal'la geçiren Sude Burcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yürek hoplatmaya devam ediyor. Cesur ve dekolteli pozlarıyla takipçilerini mest eden Burcu, mini elbiseli son pozuyla yürek hoplattı.

DERİN YIRTMAÇLI SİYAH ELBİSESİYLE MEST ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından tatil pozlarını yayınlamaya devam eden Sude Burcu, siyah derin yırtmaçlı mini elbisesiyle göz kamaştırmıştı.

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Harika fiziğini gözler önüne seren Sude Burcu'nun bu pozlarına takipçileri beğeni yağdırdı.

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Her pozuyla güzelliğiyle büyüleyen güzel yarışmacının paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor.

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MİNİ ELBİSELİ POZUYLA YÜREK HOPLATTI

Son olarak Instagram hesabından mini elbisesiyle sahil pozları veren güzel yarışmacı, takipçilerini adeta güzelliğiyle şaşkına çevirdi.

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Düzgün fiziği ve muhteşem güzelliğiyle beğeni butonunu çökerten Sude Burcu'ya yorum yağdı.

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Takipçileri Sude Burcu'nun paylaşımına kayıtsız kalamadı ve "Fiziğine aşığım" gibi yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Instagram mini elbise
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