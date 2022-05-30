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Survivor Sude Burcu mini şortlu pozuyla olay oldu! Mert Öcal'la tatil keyfi...

30.05.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasına geçtiğimiz hafta veda eden Sude Burcu, İstanbul'a döner dönmez adada aşk yaşadığı öğrenilen Mert Öcal'la buluşmuştu. Büyük özlemin sona ermesinin ardından Sude ve Mert beraber tatile çıktı. Sude Burcu, çıktığı tatilde verdiği mini şortlu pozuyla sosyal medyayı resmen salladı.

Survivor Sude Burcu mini şortlu pozuyla olay oldu! Mert Öcal'la tatil keyfi...

Survivor 2022 All Star yarışmasında son olarak ünlüler takımında yer alan Sude Burcu, geçtiğimiz hafta eleme potasına girerek elenen isim olmuştu. Sude elenmesinin ardından İstanbul'a sevgilisi Mert Öcal'ın yanına koştu. Aşk pozuyla kavuşmalarını paylaşan ikili, sosyal medyada birçok kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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SOLUĞU SEVGİLİSİNİN YANINDA ALMIŞTI

Survivor'a geçtiğimiz hafta veda etmek zorunda kalan Sude Burcu, soluğu Mert Öcal'ın yanında almıştı.

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Burcu, sevgilisiyle çektiği poza kırmızı kalp emojisi koyarak sosyal medya hesabından paylaşmış ve adeta aşkını haykırmıştı.

MİNİ ŞORTLU POZUYLA OLAY YARATTI

Sevgilisiyle buluştuktan sonra özlem gideren ve birlikte tatile çıkan Sude Burcu, Mert Öcal'ın objektifine poz verdi. Mini şortuyla dikkat çeken Sude Burcu'nun mutluluğu gözlerinden okundu.

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Daha sonra sevgilisiyle birlikte pozlarını paylaşan güzel yarışmacı, takipçilerinin dikkatini çekti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal
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