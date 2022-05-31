Survivor Sude Burcu'nun kardeşini görenlerin ağzı açık kaldı! Güzellikte kendisini bile geçti

Survivor 2022 All Star yarışmasına geçen hafta elenerek veda eden Sude Burcu, sevgilisi Mert Öcal'la tatile çıktı. Sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Sude Burcu, mini şortlu pozuyla adından söz ettirdi.

Çok sayıda beğeni ve yorum alan Sude Burcu'nun sevenlerinin birçoğu kız kardeşi Simge Burcu'yu da takip ediyor.

SUDE BURCU'NUN KARDEŞİ GÜZELLİĞİYLE GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKTI

Sude Burcu'nun kız kardeşi Simge Burcu'dan haberdar olmayanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Spor Bilimleri mezunu olan Simge Burcu güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

GÜZELLİĞİYLE SUDE BURCUNUN ÖNÜNE GEÇTİ

2 hafta önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bugün birileri doğmuş. Söyleyecek hem sonsuz şey var hemde ne anlatsam gereksiz, ne desem içini doldurmayacak gibi... İyi ki varsın! İyi ki benim kardeşimsin!" ifadelerine yer vererek Sude Burcu'nun doğum gününü kutlayan Simge Burcu, güzelliğiyle ablasının önüne geçti.

SURVIVOR SUDE'NİN KARDEŞİ SİMGE'DEN ÇARPICI POZLAR

Sude Burcu, Survivor adasındayken sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak onun doğum gününü kutlayan Simge Burcu paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Takipçileri, Simge Burcu'nun yapacağı yeni paylaşımları iple çekiyor.



