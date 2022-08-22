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Survivor Sude Burcu ve sevgilisi Mert Öcal plajda aşka geldi: "Yazı ayrı, seni apayrı!"

22.08.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da aşk yaşadıkları ortaya çıkan Sude Burcu - Mert Öcal ilişkisi tam gaz devam ediyor. Yarışmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla birlikteliklerini duyuran ünlü çift, şu sıralar İzmir'in Çeşme ilçesinde tatilin tadını çıkarıyor. Sevgilisi Mert Öcal ile birlikte çekildiği kareleri paylaşan Sude Burcu'nun açıklama kısmına düştüğü sevgili dolu söz dikkatlerden kaçmadı. İşte Sude Burcu'nun Mert Öcal'a aşkını dile getirdiği paylaşımı...

Survivor Sude Burcu ve sevgilisi Mert Öcal plajda aşka geldi: "Yazı ayrı, seni apayrı!"

Sude Burcu ile Mert Öcal ilişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmiyor. Çift, aşk dolu paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Survivor'da geniş hayran kitlesi elde eden Sude Burcu - Mert Öcal çifti görenleri hayran bırakıyor.

Survivor yarışmasıyla tanınan ve adını milyonlara duyuran Sude Burcu, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

SUDE BURCU'DAN MERT ÖCAL'A AŞK DOLU SÖZLER

Çeşme'te tatil yapan çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.

Sude Burcu sevgilisi Mert Öcal ile birlikte çekildiği fotoğrafları "Yazı ayrı seni apayrı" notuyla paylaştı.

İşte Sude Burcu'nun sosyal medyada olay paylaşımı:

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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal Sude Burcu survivor 2022
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