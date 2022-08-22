Survivor Sude Burcu ve sevgilisi Mert Öcal plajda aşka geldi: "Yazı ayrı, seni apayrı!"

Sude Burcu ile Mert Öcal ilişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmiyor. Çift, aşk dolu paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Survivor'da geniş hayran kitlesi elde eden Sude Burcu - Mert Öcal çifti görenleri hayran bırakıyor.

Survivor yarışmasıyla tanınan ve adını milyonlara duyuran Sude Burcu, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

SUDE BURCU'DAN MERT ÖCAL'A AŞK DOLU SÖZLER

Çeşme'te tatil yapan çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.

Sude Burcu sevgilisi Mert Öcal ile birlikte çekildiği fotoğrafları "Yazı ayrı seni apayrı" notuyla paylaştı.

İşte Sude Burcu'nun sosyal medyada olay paylaşımı:





