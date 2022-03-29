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Survivor Sude'den Mert'e olay gönderme! Mert Öcal hemen yanıt verdi

29.03.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen Survivor birleşme partisi gerçekleştirildi. Ünlüler ve Gönüllüler takımı kaynaşırken geceye damga vuran bir olay da Sude'nin, Mert'e yaptığı gönderme oldu. Bu durum sosyal medyanın diline düşerken Mert Öcal'dan yanıt gecikmedi.

Survivor Sude'den Mert'e olay gönderme! Mert Öcal hemen yanıt verdi

Survivor birleşme partisinde eğlenceli anlar yaşandı. Yarışmacılar hem şarkıcı Edis'i dinledi hem de kendi şarkılarını söyledi. Sude'nin şarkı söyledikten sonra Mert hakkında yaptığı açıklama olay oldu. Birleşme partisi öncesi adaya veda eden Mert Öcal ise, Sude Burcu'nun ifadelerine hızla yanıt verdi.

SUDE'DEN MERT'E OLAY GÖNDERME

Survivor birleşme partisinde Barış, Sude hakkında konuşurken, "Provaya gelirken burada dinledim güzel şarkı seçmişsin dedim. Bana birini çok andırıyor dedim. Boyuna da posuna da bin maşallah derken, keşke burada olsaydı dedim. O da 'umarım gelir' dedi." dedi. Ardından Sude'ye, "'Uzaktan da olsa bakar' demedin mi" diye sordu.

Sude ise bu durum karşısında gülerek Barış'ı onayladı. Bunun üzerine sunucu Murat Ceylan, "Bu arada bir mesajın varsa tutmayalım seni." deyince Sude, "Umarım dışarıda hala aynı durumdadır" ifadelerini kullandı. Bunun ardından ortama gülüşmeler hakim olurken Mert Öcal'dan yanıt gecikmedi.

Survivor Sude'den Mert'e olay gönderme! Mert Öcal hemen yanıt verdi

Duruma Twitter üzerinden yanıt veren Mert Öcal, "Aynı durumdayım." yazdı ve kalpli göz emojisini kullandı.

Survivor Sude'den Mert'e olay gönderme! Mert Öcal hemen yanıt verdi

Ayrıca Instagram hesabının hikaye kısmından Sude Burcu'nun fotoğrafını koydu ve o fotoğrafı kalp emojisiyle paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal
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