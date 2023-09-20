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Survivor sunucusu Murat Ceylan çalınan motosikletinin değerini açıkladı! Bakın fiyatı ne kadarmış

20.09.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla tanınan oyuncu ve sunucu Murat Ceylan’ın geçen yıl kapalı otoparktan çalınan motosikletinin davası devam ediyor. Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Murat Ceylan ile avukatı Begüm Güngör hazır bulundu. Ceylan, "Motosikletimi henüz bulamadım. Şikayetçiyim" dedi ve motosikletinin değerini açıkladı.

Survivor yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Murat Ceylan'ın geçtiğimiz yıl Cihangir’de elektrikli motosikletini çaldığı iddia edilen sanık Fatih Ö.'nün yargılanmasına İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada beyanda bulunan Ceylan, 'Motosikletimi henüz bulamadım, değeri ise suç tarihi itibariyle 80-90 bin lira civarındaydı. Şikayetçiyim' dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığa Ceylan’ın zararını gidermesi için süre vererek duruşmayı erteleme kararını açıkladı.

Müşteki Ceylan’ın avukatı Güngör ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Murat Ceylan 1

SÜRE VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Fatih Ö.’ye müşteki tarafın zararını gidermek ve buna ilişkin makbuzu sunmak üzere süre verilmesine, ayrıca eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından Ceylan, ‘Çok mersi’ diyerek açıklama yapmadan duruşma salonundan ayrıldı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Murat Ceylan’ın Cihangir’de bulunan katlı otoparkın giriş katına elektrikli motosikletini park ettiği, motosikletin çalınması üzerine soruşturmaya başlandığı anlatıldı.

Murat Ceylan 2

Hazırlanan iddianamede, kamera görüntülerinden şüpheli Fatih Ö.’nün tespit edildiği, şüphelinin ifadesinde ise söz konusu şahsın kendisi olduğunu söylediği ve motosikleti kendisinin çaldığını söylediği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Fatih Ö.’nün gündüz vakti sayılan bir saatte kapalı otoparkta bulunan müşteki Ceylan’a ait motosikleti çaldığı, bu sebeple ‘bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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