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Survivor Sürgün adasına kim gitti? 5 Şubat Cumartesi Survivor Sürgün adasına giden isim kim oldu?

06.02.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 5 Şubat Cumartesi ekrana gelen dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Bunun ardından Ünlüler kendi aralarında bir kişinin ismini yazmak zorunda kaldı. İzleyiciler, 5 Şubat Cumartesi Survivor All Star 2022'de hangi isimin çıkıp sürgün adasına gideceğini merakla bekliyor. İşte haberin detayları!

Survivor Sürgün adasına kim gitti? 5 Şubat Cumartesi Survivor Sürgün adasına giden isim kim oldu?

Survivor All Star 2022'nin 16. bölümü büyük bir heyecanla başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da 4. hafta 1. gün oyunlarını Gönüllüler takımı zorlu bir mücadele vererek kazandı. 5 Şubat Cumartesi yani bugün Survivor sürgün kampına kimin gideceği merak konusu oldu.

SURVİVOR 5 ŞUBAT DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Kadınlarda skor 8-8 eşitlikle biterken erkeklerde ise Gönüllüler 8-7 kazandı ve haliyle bugünün dokunulmazı oldu. Buna göre Ünlüler ada konseyinde bir kişiyi Sürgün adasına gönderecek.

SURVİVOR 5 ŞUBAT SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı ve bu haftanın ilk Sürgün adasına gidecek olan ismi Ünlüler takımından olacak. Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler arasında oylama başladı. Ünlüler arasında yapılan oylama sonucu 6-4 oyla sürgün adasına gidecek isim Furkan oldu. Takıma yeni gelen Bora ile başa baş giden oylamanın sonucunda sürgün kampına giden isim Furkan Kızılay oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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