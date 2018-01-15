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Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

MAGAZİN HABERLERİ | 15.01.2018 15:03 | Son Güncelleme 4 saat önce

Turabi "Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum." diye paylaşım yapınca Survivor 2018'e gitmiyor gibi algılandı. Ancak Turabi şaka yaptığını "Oyuna gelmiyorum" diyerek ikinci paylaşımda gösterdi.

Survivor Turabi 'Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum' deyip bombayı patlattı

2 kere Survivor'a gidip ikisinde de şampiyon olan Turabi Çamkıran, "Üzülerek söylüyorum bu sene gelmiyorum." diye paylaşım yaptı. Turabi'nın bu paylaşımı Survivor 2018'e gitmiyor gibi algılanınca Turabi gerçeği açıkladı.

"GİTMEYECEĞİME İNANANLAR TURBOLANDINIZ"

Survivor 2018'in kadrosunda olan Turabi yine yaptı yapacağını. Paylaşımını gören Survivor'a gitmekten vazgeçtiğini sandı ama Turabi sonradan yaptığı açıklamada "Gitmeyeceğime inanlar turbolandınız." diyerek şaka yaptığını söyledi.

İşte Turabi'nin o paylaşımı:

survivor turabi

survivor turabi

survivor turabi

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survivor turabi Turabi

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