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Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacıları Atakan Işıktan ile Katerina Dalaka aşk yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:25 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da tanışan Atakan Işıktutan ile Yunan yarışmacı Katerina Dalaka aşk yaşıyor. Birlikte tatil yapan ikiliden Işıktutan paylaşımlarından birinde yazdığı mesajla duygularını ifade etti.

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacıları Atakan Işıktan ile Katerina Dalaka aşk yaşıyor

Survivor Türkiye Yunanistan'da beraber yarışan Atakan Işıktutan ile yarışmanın Yunan şampiyonu Katerina Dalaka aşk yaşıyor.

Atakan Işıktutan, Dalaka'yla yan yana olan fotoğraflarının bazılarının sosyal medyadan paylaşıyor.

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Işıktutan paylaşımında şu mesaja yer verdi: "Bana yaşamın gerçeklerini öğreten, hayatıma çok güzel şeyler getiren, kesinlikle ideal bir insan! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım ve sonsuza dek kalbimin derinliklerinde olacaksın..."

Survivor'da Yunan yarışmacı Yunanistan'ın şampiyonu olurken, Atakan yarışmanın bitimine 1.5 ay kala elenmişti.

Yarışma devam ederken de ikili arasındaki yakınlaşmalar zaman zaman gündeme gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor türkiye yunanistan Atakan Işıktan Katerina Dalaka

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