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Survivor voleybol maçını kim kazandı? Survivor Evrim ve Nisa yemek ödülünü neden kabul etmedi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 01:03 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 62. son bölümünde Acun Medya ile yarışmacılar arasında nefes kesen bir voleybol maçı oynandı. Acun Ilıcalı ve İrem Kanan'a karşı Evrim ve Nisa mücadele etti. Kıran kırana geçen oyundan sonra ise Evrim ve Nisa ödülü kabul etmediklerini açıklayarak herkesi şaşırttı. Peki Survivor voleybol maçını kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor voleybol maçını kim kazandı? Survivor Evrim ve Nisa yemek ödülünü neden kabul etmedi?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 30 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde, Acun ile Evrim arasındaki voleybol maçı iddiasının sonucu belli oldu.

Eski voleybolcu olan Evrim'in takımı geçen hafta Acun Medya takımına yenilmişti. Yine voleybolcu olan Nisa ise geçen hafta Acun Ilıcalı'nın takımında yer almıştı. Ancak Nisa ve Evrim bu hafta aynı takımda olmak istediklerini söyledi ve voleybol maçı için büyük bir iddia ortaya çıktı. Ilıcalı karşı takımın kazanması halinde destekleyenlere 2 katı yemek ödülü vereceğini açıkladı.

EVRİM VE NİSA YİYECEK ÖDÜLÜNÜ KABUL ETMEDİ

Survivor son bölümde Acun Ilıcalı ve İrem Kanan'dan oluşan Acun Medya takımına karşı karşı Evrim ve Nisa mücadele etti. Oyun öncesinde Cemal Can dışında kızların takımını destekleyen olmadı. Maçta durum 2-2'ye geldi ve kazanan 5. sette belli oldu. Son sette rakibine üstünlük kuran Acun Medya takımı maçı kazanmayı başardı. Oyunu kaybeden Evrim ve Nisa'ya jest yaparak kendilerinin de ödülden yararlanabileceğini söyledi.

Ancak Evrim ve Nisa kendilerini destekleyen Cemal Can'ın ise ödüle dahil edilmeyen tek kişi olacağını öğrenince sürpriz bir karar aldı. Evrim ve Nisa kek, bisküvi ve yiyeceklerden oluşan ödülü almayacaklarını açıkladı.

YASİN: KIZLAR AÇ UYURKEN BEN YİYEMEM

Survivor'da Acun Medya'yı destekleyen yarışmacıların yemek ödülleri adalarına gönderildi. Evrim, Nisa ve Cemal Can ise ödülden yararlanamadı. Yasin ise gelen yemekleri yemeyi kabul etmedi ve "Kızlar aç uyurken bu yiyecekleri yiyemem" dedi.

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