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Survivor Walison kimdir, nereli, eşi kim? MasterChef Walison 2023 Survivor gönüllüler kadrosunda!

14.01.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 kadrosunda yer alan Walison tanıdığımız simalardan biri. Daha önce MasterChef'te yarşan Walison bu defa da Survivor yeni sezonunda karşımıza çıktı. Tüm yarışma takipçileri Survivor Walison kimdir, nereli, eşi kim? Survivor gönüllüler kadrosunda yer alan Walison mesleği ne? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte hakkında tüm merak edilenler...

Survivor Walison kimdir, nereli, eşi kim? MasterChef Walison 2023 Survivor gönüllüler kadrosunda!

Walison Fonseca Survivor 2023 gönüllüler kadrosunda yer alan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Aktörlük ve oyunculuk yapan Fonseca 2020 MasterChef yarışmasında da yarışmacı olarak yer almıştı. Yeniden karşımıza çıkan Survivor Walison kimdir, kaç yaşında? Survivor Walison aslen nereli, eşi kim? İşte hakkında tüm bilgiler...

SURVİVOR WALİSON KİMDİR?

Walison Fonseca, 34 yaşındadır ve Brezilya doğumludur. 3 yıldır Türkiye’de bulunmasına rağmen Türkçeyi oldukça iyi konuşuyor. Aktörlük ve oyunculuk yapan Fonseca 2020 MasterChef yarışmasında da yarışmacı olarak yer almıştı.

Walison eşi

Survivor 2023 yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşinin ismi ise Melisa Pınar'dır. Walison’un eşi Melisa Pınar NLP uzmanı ve yaşam koçudur.

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