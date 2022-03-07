Survivor yarışmacılarının maaşları ne kadar? 2022 Survivor yarışmacılarının maaşları ifşa mı oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, seyircilerin ilgi odağında olmaya devam ediyor. Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımındaki yarışmacıların aldıkları maaş sosyal medyaya düştü. İşte Survivor yarışmacılarının maaşları...
Survivor yarışmacılarının maaşı sosyal medyada gündem oldu. İşte o isimler ve maaşları...
Nisa Bölükbaşı: 10 bin TL
Ogeday Girişken: 10 bin TL
Atakan Arslan: 9 bin TL
Ayşe Yüksel: 9 bin TL
Batuhan Karacakaya: 9 bin TL
Nagihan Karadere: 9 bin TL
Adem Kılıçcı: 9 bin TL
Sema Aydemir: 8 bin TL
Barış Murat Yağcı: 7 bin TL
Berkan Karabulut: 6 bin TL
Merve Aydın: 6 bin TL
Anıl Berk Baki: 6 bin TL
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