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Survivor yarışmacılarının maaşları ne kadar? 2022 Survivor yarışmacılarının maaşları ifşa mı oldu?

07.03.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündemden düşmeyen Survivor yarışmacılarının haftalık aldığı maaş sosyal medyada çok konuşuldu. Kıran kırana mücadelelerin gerçekleştiği Survivor 2022 All Star Ünlüler Gönüllüler programında, en yüksek haftalık maaşı Gönüllüler takımındaki Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'in aldığı görülüyor. Peki Survivor yarışmacılarının maaşları ne kadar? İşte ayrıntılar...

Survivor yarışmacılarının maaşları ne kadar? 2022 Survivor yarışmacılarının maaşları ifşa mı oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, seyircilerin ilgi odağında olmaya devam ediyor. Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımındaki yarışmacıların aldıkları maaş sosyal medyaya düştü. İşte Survivor yarışmacılarının maaşları...

Survivor yarışmacılarının maaşları ne kadar? 2022 Survivor yarışmacılarının maaşları ifşa mı oldu?

SURVİVOR YARIŞMACILARI NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Survivor yarışmacılarının maaşı sosyal medyada gündem oldu. İşte o isimler ve maaşları...

Survivor yarışmacılarının maaşları ne kadar? 2022 Survivor yarışmacılarının maaşları ifşa mı oldu?

Nisa Bölükbaşı: 10 bin TL

Survivor yarışmacılarının maaşları ne kadar? 2022 Survivor yarışmacılarının maaşları ifşa mı oldu?

Ogeday Girişken: 10 bin TL

Survivor yarışmacılarının maaşları ne kadar? 2022 Survivor yarışmacılarının maaşları ifşa mı oldu?

Atakan Arslan: 9 bin TL

Survivor yarışmacılarının maaşları ne kadar? 2022 Survivor yarışmacılarının maaşları ifşa mı oldu?

Ayşe Yüksel: 9 bin TL

Survivor yarışmacılarının maaşları ne kadar? 2022 Survivor yarışmacılarının maaşları ifşa mı oldu?

Batuhan Karacakaya: 9 bin TL

Survivor yarışmacılarının maaşları ne kadar? 2022 Survivor yarışmacılarının maaşları ifşa mı oldu?

Nagihan Karadere: 9 bin TL

Survivor yarışmacılarının maaşları ne kadar? 2022 Survivor yarışmacılarının maaşları ifşa mı oldu?

Adem Kılıçcı: 9 bin TL

Survivor yarışmacılarının maaşları ne kadar? 2022 Survivor yarışmacılarının maaşları ifşa mı oldu?

Sema Aydemir: 8 bin TL

Survivor yarışmacılarının maaşları ne kadar? 2022 Survivor yarışmacılarının maaşları ifşa mı oldu?

Barış Murat Yağcı: 7 bin TL

Survivor yarışmacılarının maaşları ne kadar? 2022 Survivor yarışmacılarının maaşları ifşa mı oldu?

Berkan Karabulut: 6 bin TL

Survivor yarışmacılarının maaşları ne kadar? 2022 Survivor yarışmacılarının maaşları ifşa mı oldu?

Merve Aydın: 6 bin TL

Survivor yarışmacılarının maaşları ne kadar? 2022 Survivor yarışmacılarının maaşları ifşa mı oldu?

Anıl Berk Baki: 6 bin TL

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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı
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