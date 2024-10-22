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Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan engelli kardeşiyle ilgili skandal iddia! Doktor ihmalini anlatıp isyan etti...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.10.2024 09:30
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Survivor'ın en popüler yarışmacılarından biri olan ve yarışmanın ardından şarkılarıyla karşımıza çıkan Aleyna Kalaycıoğlu, engelli kardeşi Cansu'nun doktor ihmali yüzünden engelli kaldığını açıkladı. Yeniden dava açacağını söyleyen Kalaycıoğlu, tek tek yaşadıkları süreci anlattı ve isyan etti.

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan engelli kardeşiyle ilgili skandal iddia! Doktor ihmalini anlatıp isyan etti...

Survivor yarışması ile tanınan, son zamanlarda çıkardığı şarkılarla da adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla skandal bir doktor ihmalini anlattı. Kardeşi Cansu'nun doktor ihtimali nedeniyle engelli kaldığını anlatan Kalaycıoğlu yaşadıkları süreci paylaştı.

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"HİÇBİR ŞEYİ YOKTU KARDEŞİMİN" DEYİP İSYAN ETTİ!

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, "Kardeşim sürekli tatlı yiyip uyuyordu. Dikkatimi çekince hastaneye götürdüm. O zamanlar 15 yaşındaydım. Yarı özel bir hastaneye gittik. Doktor o gece tatile çıkacağı için acil bir tedavi yapmaya çalıştı çünkü birkaç saat sonra tatile çıkacaktı. 'Apandisit patlaması' deyip ameliyata aldı. Ama apandisti patlamamış, kalınlaşmış. Doktor ameliyattan sonra 'Şeker yesin' dedi, meyve yedirdik. 2 güne yakın uyanmadı meğer 500 şeker ile komadaymış!" dedi.

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"Cansu yoğun bakıma alınınca sözde doktor tatilden döndü." diyen ünlü isim "Ama artık her şey için çok geçti. Kardeşimin kalbi 70 dakika boyunca dumuştu. Beyninin %70'inden fazlası hasarlıydı. Fişini çekmek için anneme sordular. Birkaç ay ömür biçmişlerdi. Ama annem 'Ben Cansu’yu hayatta tutacağım' dedi. Kardeşim sadece tip 1 diyabet hastasıymış! Ameliyatlık bir durumu da yoktu, hiçbir şeyi yoktu kardeşimin!" sözleriyle yaşadıkları ihmale isyan etti.

"TAKSİRLE ADAM YARALAMAKTAN CEZA ALDILAR"

"Türkiye tarihinde ilk defa kardeşimin dosyasında 8 adli tıp raporu bulunmaktadır. Ceza davası 2018 yılında bitmiş olup 3 doktor ve hastaneye taksirle adam yaralamaktan cezaları kesinleşmiştir. İstinaf mahkemesi taraf olup bilerek dosyayı geri çevirmiştir." diyen Kalaycıoğlu, yeniden dava açacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Aleyna Kalaycıoğlu
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