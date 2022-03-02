Survivor yarışmacısı Aşkım kimdir? Aşkım Burçe kaç yaşında ve nereli?

Aşkım Burçe, 2018'de Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde eğitim almaya başladı. Ayrıca Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'de Türkiye Şampiyonu olmuştur. Cimnastik alanında birçok ödüle layık görülen Aşkım Burçe 2013'ten 2018'e kadar derece yaptı. İşte Aşkım Burçe hakkında detaylar...

SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

2000 doğumlu Aşkım Burçe 22 yaşındadır. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur. Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Aşkım Burçe 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu oldu.

Aşkım Burçe Tunay, 1.62 cm boyundadır.

AŞKIM BURÇE HANGİ OKULLARDA OKUDU?

2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100 Burslu, İngilizce)

2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi

2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu

2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu

2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi

2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi

AŞKIM BURÇE'NİN ALMAYA HAK KAZANDIĞI ÖDÜLLER

2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik

2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik

2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)

2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik

2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük

2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)

2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)

2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)

2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)



