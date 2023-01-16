Survivor yarışmacısı Cansu Tuman güzelliğiyle bakana bir daha baktırdı! Takipçileri kayıtsız kalamadı

Cansu Tuman, Survivor 2023 yarışmacıları arasında bulunuyor. Yeni bölümleri dün akşam başlayan Survivor’ın Ünlüler Takımı kadrosunda yer alan Cansu Tuman adeta güzelliğiyle büyüledi.



Tuman’ın” Öldürmeyen acı güçlendirir” yazısı ile paylaşım yaptığı fotoğrafa Adem Kılıççı, “Tamam çekirge :)” yorumunu yaptı.



Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Arzu karakterine benzemesiyle ve başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Cansu Tuman, Yemin dizisinde canlandırdığı Feride karakteri ile büyük beğeni toplamıştı.



Güzel oyuncu Cansu Tuman’ın rol aldığı yapımlar arasında Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat dizisi de bulunuyor.





