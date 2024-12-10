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Survivor yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı 8. kattan düştü! Hakan Hatipoğlu dua istedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.12.2024 12:44
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Survivor 2019 yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı Azra, 8. kattan düştü. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Hakan Hatipoğlu, tedavisi yoğun bakımda süren Azra için herkesten dua istedi.

Survivor yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı 8. kattan düştü! Hakan Hatipoğlu dua istedi

5 yıl önce Survivor'a katılan ve üçüncü olarak yarışmadan ayrılan Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı sekizinci kattan düştü.

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Yoğun bakıma kaldırılan kızı için dua isteyen Okay Köksal ile ilgili Hakan Hatipoğlu paylaşımda bulundu.

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'DUA İSTİYOR...'

Instagram hesabından paylaşım yapan Hatipoğlu, "Kızı Azra'ya olan sevgisi ile Survivor'a katıldığı sene hepimizin aklına kazınan Okay kardeşimizin kızı bir kaza sonucu 8.kattan düştü ve yoğun bakımda. Az evvel konuştum dua istiyor. Elimizden gelen tek şey bu abi dediğinde boğazım düğümlendi. Bunu okuyan herkesten bu güzel yeğenimiz için bir dua istiyorum. Köksal ailesinin Allah yardımcısı olsun. Umarım bu olayı sağlıkla atlatırlar. Allah yardımcımız olsun kardeşim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Hakan Hatipoğlu
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