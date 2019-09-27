Survivor yarışmacısı Sema Aydemir pozlarıyla Instagram'da olay oldu

Survivor 2018 All Star yarışmacıları arasında yer almış olan Türk atlet Sema Aydemir, iddialı pozlarıyla sosyal medyada fırtına gibi esiyor. Survivor macerasından sonra İzmir'e yerleşen Aydemir, kendisi gibi sporcu olan eşi Eşref Apak'tan kumar borçları yüzünden boşanıp oğlunun velayetini almıştı.

Instagram'da oldukça cesur pozlar paylaşan ünlü atletin fotoğraflarına, beğeni ve yorum yağıyor.

Aydemir, anne olduğu için böyle pozlar vermemesi gerektiğini söyleyen takipçilerine ise şu yanıtı verdi:

''Şimdi buraya mayolu fotoğraflar koyuyorum. Birkaç densiz, ''Annesin sen! Ayıp ayıp'' yazacak. Eeeee??? Evet anneyim... Taş gibi de anneyim, hatta evimin reisi, oğlumun her şeyiyim. Kendim çalışıyorum, kendim kazanıyorum, kendim yaşıyorum. Kimselere de eyvallahım yok, çok şükür, bizim evin hem erkeği hem kadınıyım. Oooohhh sefam olsun. Hee bir de denize girerken mayo giyiyorum, affınıza sığınarak.''

Sema Aydemir şu sıralar ise Exatlon Cup 2019 yarışmasının Türkiye takımında yer alıyor.



