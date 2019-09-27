Mynet Trend

Survivor yarışmacısı Sema Aydemir pozlarıyla Instagram'da olay oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 27.09.2019 09:51 | Son Güncelleme

Survivor 2018 All Star ile adını duyuran Türk atlet Sema Aydemir, cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor. Aydemir'in paylaşımları takipçilerinden ise beğeni topluyor. Sema Aydemir aynı zamanda şu sıralar Exatlon Cup 2019 Türk yarışmacıları arasında...

Survivor 2018 All Star yarışmacıları arasında yer almış olan Türk atlet Sema Aydemir, iddialı pozlarıyla sosyal medyada fırtına gibi esiyor. Survivor macerasından sonra İzmir'e yerleşen Aydemir, kendisi gibi sporcu olan eşi Eşref Apak'tan kumar borçları yüzünden boşanıp oğlunun velayetini almıştı.

Instagram'da oldukça cesur pozlar paylaşan ünlü atletin fotoğraflarına, beğeni ve yorum yağıyor.

Aydemir, anne olduğu için böyle pozlar vermemesi gerektiğini söyleyen takipçilerine ise şu yanıtı verdi:

''Şimdi buraya mayolu fotoğraflar koyuyorum. Birkaç densiz, ''Annesin sen! Ayıp ayıp'' yazacak. Eeeee??? Evet anneyim... Taş gibi de anneyim, hatta evimin reisi, oğlumun her şeyiyim. Kendim çalışıyorum, kendim kazanıyorum, kendim yaşıyorum. Kimselere de eyvallahım yok, çok şükür, bizim evin hem erkeği hem kadınıyım. Oooohhh sefam olsun. Hee bir de denize girerken mayo giyiyorum, affınıza sığınarak.''

Sema Aydemir şu sıralar ise Exatlon Cup 2019 yarışmasının Türkiye takımında yer alıyor.


Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
Ekin Koç, dünyaca ünlü dizide rol alacak!Ekin Koç, dünyaca ünlü dizide rol alacak!
Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdiÇağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sema aydemir Sema Aydemir instagram Exatlon Cup 2019

En Çok Okunan Trend Haberler

Kocasını bırakıp düğünündeki DJ ile kaçtı! Şimdi ise...

Kocasını bırakıp düğünündeki DJ ile kaçtı! Şimdi ise...

Abla kıskandığı kardeşinin gözlerini oydu, 189 kez bıçakladı!

Abla kıskandığı kardeşinin gözlerini oydu, 189 kez bıçakladı!

ABD’de Joker prömiyeri öncesi silahlı saldırı uyarısı yapıldı

ABD’de Joker prömiyeri öncesi silahlı saldırı uyarısı yapıldı

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Kölem olmak isteyen oldu!'

'Kölem olmak isteyen oldu!'

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi olaylı bitti!

Ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi olaylı bitti!

İvana Sert, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirdi

İvana Sert, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü oyuncu Ekin Koç, Succession dizisinde hangi rolde oynayacak?

Ekin Koç, dünyaca ünlü dizide rol alacak!

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Kendall Jenner'ın aylık geliri 'yok artık' dedirtti!

Şimdi de geliriyle gündemde! 'Yok artık' dedirtti!

Jessica Simpson 45 kilo verdi!

Tam 45 kilo verdi! Son hali olay oldu

Ebru Polat depremi gözlerinden anlamış! Şaşırtan paylaşım

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in başroldeki partneri belli oldu

Aranan kan bulundu! İşte yeni partneri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.