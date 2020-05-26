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Survivor Yasin'in yıllar önce Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ortaya çıktı: Keşke bu mesajımı görebilseydin

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 02:26 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'na özel bölümlerle yayınlanan Survivor 2020 ünlüler takımı ve gönüllüler takımı Dominik Cumhuriyeti'nden canlı yayınla Türkiye'ye bağlandılar. Program esnasında Acun Ilıcalı, gönüllüler takımından Survivor Yasin'in kendisine 3 yıl önce attığı mesajı açıkladı. Ilıcalı, "Okuyunca çok duygulandım" dediği o mesajı canlı yayında açıkladı.

Survivor Yasin'in yıllar önce Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ortaya çıktı: Keşke bu mesajımı görebilseydin

Survivor 2020 yeni bölümde çok farklı heyecanlar yaşanırken Acun Ilıcalı, Survivor Yasin ile ilgili bir anısını anlattı. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde özel bölümle TV8 ekranlarına gelen Survivor'da yarışma tarihinde bir ilk gerçekleşti ve canlı yayında bir yarışma yapıldı.

Bu yarışmada Acun Ilıcalı, Instagram hesabından cevabı evet - hayır olacak şeklinde soru sordu. Verilen evet cevaplarının yüzde oranını ise yarışmacıları tahmin etmeye çalıştı. Bu sorulardan bir tanesi de "Birinin profilini gizlice takip ederken yanlışlıkla beğendiniz mi?" şeklinde oldu.

"OKUYUNCA GERÇEKTEN ÇOK DUYGULANDIM"

Bu soru ile birlikte Acun Ilıcalı, Yasin'in yıllar önce kendisine gönderdiği bir mesajı hatırladı ve onu anlattı. Acun Ilıcalı, "Sizin videolarınız izlensin diye sizlerin hesaplarınızı etiketledim. Etiketleyince Yasin'den bana bildirim geldi. Yıllar önce Yasin'in bana bir mesaj attığı ortaya çıktı. Yasin'in 3 yıl önce bana attığı mesaj ortaya çıktı. 15 Aralık 2017 tarihinde Yasin bir story atmış ve ben varım. Görüntüde bizim Brezilya'daki programımızın final görüntüsü var. Ben story atmışım Yasin de onu koymuşsun. Mesajı okuyunca duygulandım. 'Beni de Survivor'a alır mısın. En büyük hayalim. Keşke bu mesajımı da görebilseydin' yazmış. Samimi olarak görünce duygulandım. İşte gördüm ve Survivor'a aldım seni" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın sözleri üzerine Yunus Emre'nin ise, "Ben de size mesaj atmış ve 'Yaşıyorsun bu hayatı' yazmıştım" itirafıyla herkesi güldürdü.

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