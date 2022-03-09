Survivor Yasin Obuz'un milyoner sevgilisinden yeni poz! 'Yenge yine yakıyorsun'

MasterChef Türkiye yarışmasıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ve sonrasında Survivor'a katılarak ününe ün katan Yasin Obuz'un Rus güzel Anastasia Petrova ile aşk yaşadığı haberi, izleyicileri şaşırtmıştı. Anastasia Petrova'dan Kadınlar Günü paylaşımı geldi.

Anastasia Petrova'nın pozuna ''Yenge yine yakıyor'' ve ''Keşke benim sevgilim olsan'' gibi yorumlar yapıldı.

Belarus'ta yaşayan Anastasia Petrova'nın Kültürler Arası İnceleme bölümünü okuduğu öne sürülmüştü.

Sosyal medyayı sallayan bir diğer iddia ise Anastasia Petrova'nın milyoner olduğu yönündeydi.

Güzelliğiyle büyüleyen Anastasia Petrova, sosyal medyada epey aktif. Hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Rus güzel, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan iletişim ödülünde sevgilisi Yasin Obuz'a mektup göndermişti.

''SANA İHTİYACIM VAR''

Anastasia Petrova, Yasin Obuz'a gönderdiği mektupta ''Her zaman yanındayım ve seni çok özlüyorum. Hayatımda gerçekten sana ihtiyacım var. Benim için endişelenme, seni bekleyen iyi bir kızım'' ifadelerini kullanmıştı.



