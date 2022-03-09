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Survivor Yasin Obuz'un milyoner sevgilisinden yeni poz! 'Yenge yine yakıyorsun'

09.03.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonunun renkli yarışmacılarından Yasin Obuz, yalnızca ada yaşantısıyla değil, özel hayatıyla da merak uyandıran bir isim. Geçtiğimiz günlerde, Yasin Obuz ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Rus güzel Anastasia Petrova'nın Kadınlar Günü paylaşımına yorum yağdı.

Survivor Yasin Obuz'un milyoner sevgilisinden yeni poz! 'Yenge yine yakıyorsun'

MasterChef Türkiye yarışmasıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ve sonrasında Survivor'a katılarak ününe ün katan Yasin Obuz'un Rus güzel Anastasia Petrova ile aşk yaşadığı haberi, izleyicileri şaşırtmıştı. Anastasia Petrova'dan Kadınlar Günü paylaşımı geldi.

Anastasia Petrova'nın pozuna ''Yenge yine yakıyor'' ve ''Keşke benim sevgilim olsan'' gibi yorumlar yapıldı.

Survivor Yasin Obuz'un milyoner sevgilisinden yeni poz! Rus güzel yine nefes kesti

Belarus'ta yaşayan Anastasia Petrova'nın Kültürler Arası İnceleme bölümünü okuduğu öne sürülmüştü.

Survivor Yasin Obuz'un milyoner sevgilisinden yeni poz! Rus güzel yine nefes kesti

Sosyal medyayı sallayan bir diğer iddia ise Anastasia Petrova'nın milyoner olduğu yönündeydi.

Survivor Yasin Obuz'un milyoner sevgilisinden yeni poz! Rus güzel yine nefes kesti

Güzelliğiyle büyüleyen Anastasia Petrova, sosyal medyada epey aktif. Hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Rus güzel, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan iletişim ödülünde sevgilisi Yasin Obuz'a mektup göndermişti.

Survivor Yasin Obuz'un milyoner sevgilisinden yeni poz! Rus güzel yine nefes kesti

''SANA İHTİYACIM VAR''

Anastasia Petrova, Yasin Obuz'a gönderdiği mektupta ''Her zaman yanındayım ve seni çok özlüyorum. Hayatımda gerçekten sana ihtiyacım var. Benim için endişelenme, seni bekleyen iyi bir kızım'' ifadelerini kullanmıştı.

Survivor Yasin Obuz'un milyoner sevgilisinden yeni poz! Rus güzel yine nefes kesti


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Anahtar Kelimeler:
survivor Yasin Obuz
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