Survivor yeni bölümde Sema bilerek kolunu kırdı! Metin Kuş ve Acun Ilıcalı çok kızdı!

Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımında Sema sakatlığına isyan ederek kolunu bençe vurdu.

“Kırılacaksan kırıl” diyerek kolunu bençe vuran Sema’ya, doktor Metin Kuş müdahale etti.

Sema, Metin Kuş’a pişman olmadığını söyledi. Bu yanıttan sonra Metin Kuç ise çok sinirlendi.

Sema Acun Ilıcalı'nın tepkisine ve "bir daha bunu yaşar mıyız" sorusuna ise "Onu bilemeyiz" yanıtı vererek Acun'u çileden çıkardı.

BÜYÜK ÖDÜLÜ BU GECE AÇIKLAYACAK

Acun Ilıcalı, “Yaptığımız toplantı sonucunda verdiğimiz kararla, Survivor tarihinde hiç verilmemiş bir ödül söz konusu… Survivor tarihi içindeki en büyük ödül olacak. Bunu sonuna kadar hak ediyorsunuz. Olağanüstü bir sezon yaşatıyorsunuz bize.

Biz de size birleşme sonrasındaki haftalar için sürprizler hazırlıyoruz. Sizin için unutulmaz bir Survivor olmasını istiyoruz. ” demişti

. Acun, heyecanla beklenen Survivor tarihinin en büyük ödülü bu gece açıklayacak.

