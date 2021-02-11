Survivor Yiğit Oruçoğlu kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Yiğit Oruçoğlu nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor Yiğit'in hayat hikayesi

Survivor Yiğit kimdir merak ediliyor. Survivor 2021’de bu akşam adaya gelen yeni yarışmacılar tanıtıldı. Üç yarışmacıdan biri de Yiğit Oruçoğlu idi. Ünlüler takımına katılan yarışmacı, izleyiciler tarafından Survivor Yiğit Oruçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli soruları ile araştırılmaya başlandı. İşte Survivor 2021 yeni yarışmacısı Yiğit Oruçoğlu hakkındaki bilgiler…

SURVİVOR YİĞİT ORUÇOĞLU KİMDİR?

Yiğit Oruçoğlu, 19 Ocak 2000 İstanbul/Kadıköy doğumludur. Hayatını İstanbul’da ikamet ettiren Yiğit Oruçoğlu, bugüne dek hayatında sürekli sporun olduğunu belirten Yiğit Oruçoğlu, aslen anne tarafından Trabzon, baba tarafından ise Erzincanlıdır. Doğuş Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği okumakta olan Yiğit Oruçoğlu, Survivor’a hayallerini gerçekleştirmek için geldiğinden ve yarışmada elinden gelenin en iyisini yapacağından bahsediyor. Yiğit Oruçoğlu, 14 yaşına kadar profesyonel yüzme sporu ile ve daha sonrasında 5 sene basketbolda birçok müsabakada yer almıştır. Şuan aktif olarak Crossfit sporu ile ilgilenen başarılı sporcu, Survivor’a oldukça kuvvetli bir fizikle geldiğini belirtiyor. Henüz öğrenci olmaktan olan Yiğit Oruçoğlu’nun medeni hali bekardır.