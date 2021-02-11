Survivor Yiğit Oruçoğlu kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Yiğit Oruçoğlu nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor Yiğit'in hayat hikayesi

Survivor Yiğit kimdir merak ediliyor. Survivor 2021’de bu akşam adaya gelen yeni yarışmacılar tanıtıldı. Üç yarışmacıdan biri de Yiğit Oruçoğlu idi. Ünlüler takımına katılan yarışmacı, izleyiciler tarafından Survivor Yiğit Oruçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli soruları ile araştırılmaya başlandı. İşte Survivor 2021 yeni yarışmacısı Yiğit Oruçoğlu hakkındaki bilgiler…
Yiğit Oruçoğlu, 19 Ocak 2000 İstanbul/Kadıköy doğumludur. Hayatını İstanbul’da ikamet ettiren Yiğit Oruçoğlu, bugüne dek hayatında sürekli sporun olduğunu belirten Yiğit Oruçoğlu, aslen anne tarafından Trabzon, baba tarafından ise Erzincanlıdır. Doğuş Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği okumakta olan Yiğit Oruçoğlu, Survivor’a hayallerini gerçekleştirmek için geldiğinden ve yarışmada elinden gelenin en iyisini yapacağından bahsediyor. Yiğit Oruçoğlu, 14 yaşına kadar profesyonel yüzme sporu ile ve daha sonrasında 5 sene basketbolda birçok müsabakada yer almıştır. Şuan aktif olarak Crossfit sporu ile ilgilenen başarılı sporcu, Survivor’a oldukça kuvvetli bir fizikle geldiğini belirtiyor. Henüz öğrenci olmaktan olan Yiğit Oruçoğlu’nun medeni hali bekardır.
Survivor 2021 ünlüler gönüllüler yarışmacıları arasına katılan Yiğit Oruçoğlu, izleyiciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Boyu ve fiziğiyle dikkat çeken başarılı yarışmacının fiziksel özellikleri merak ediliyor. 1.87 boyunda olan Yiğit Oruçoğlu 84 kilodur.
Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Yiğit Oruçoğlu, izleyiciler tarafından merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Kişisel hayatı ve kişisel özellikleri merak edilen Yiğit Oruçoğlu kendisini şu şekilde tanımlıyor;
“Hayallerinin peşinden koşan, hırslı, güvenilir ve samimi bir insanım.”
Survivor’a yedek yarışmacılar arasından katılan Yiğit Oruçoğlu, Survivor izleyicilerinin en çok merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Survivor’a katılma amacı merak edilen başarılı yarışmacı, yarışmaya katılmaktaki amacını şu şekilde tanımlıyor;
“2010’dan beri hayallerini kurduğum, hedeflerimin arasında ilk sırada olan Survivor’da kendi karakterimi, sporcu kimliğimi yansıtıp her koşula karşı mücadele edip, savaşıp kendimi kanıtlamak ve ailemi gururlandırmak istiyorum. Survivor’da iz bırakan bir yarışmacı olmak istiyorum.”
Survivor 2021 ünlüler takımına yedek yarışmacı listesinden dahil olan Yiğit Oruçoğlu, Survivor’ı eğer ki kazanırsa ödülün büyük bir kısmını eğitiminde kullanmak, geri kalanını da yatırım yapmak istiyor. Survivor’da yarışmak istediği takıma seçebilse gönüllüler takımını seçeceğini belirten Yiğit Oruçoğlu, yarışmanın favori yarışmacıları arasında yer alıyor.
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