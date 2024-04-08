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Survivor Yiğit Poyraz elenince kayıplara karıştı! "Hiç kimseyle konuşmak istemiyor"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.04.2024 13:17
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Survivor All Star'da favori isimlerden olan Yiğit Poyraz'ın elenmesi herkesi şaşırttı. Veda sırasında zor anlar yaşayan Survivor Poyraz elendikten sonra kayıplara karıştı. Hanzede Poyraz'a dair söyledikleriyle gündeme geldi.

'Survivor All Star 2024'te 4 Nisan Perşembe akşamı Yiğit Poyraz adaya veda etti. Poyraz'ın vedası herkesi şaşırtırken yarışmacının ağladığı anlar da gündem oldu.

Poyraz, "Beynim yanmış durumda. Algılayamıyorum şu an olup biteni. Hakan'ı tebrik ediyorum. Sercan bir kere beni darmaduman etti. Mental olarak son bir aydır kötü dönemden geçiyordum. Toparlamaya çalışıyordum kendimi, kafamı buraya odaklamaya çalışıyordum. En son çare olarak da böyle bir ateşlenmeye, hırslanmaya, gerçek Survivor'ı, bu düelloyu tatmaya ihtiyacım vardı. Kendime olan güvenim tamdı ama olmadı. Büyük konuştum, büyük patladım" dedi.

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Yarışmadan ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Yiğit Poyraz merak konusu oldu. Survivor Ekstra programında Poyraz hakkında haber geldi.

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FURKAN DEDE TEPKİSİNE ŞAŞIRDI

Programa gelen soruları yanıtlayan Furkan Dede, yorumculardan Hanzade'ye "Poyraz'la konuştun mu?" diye sorunca Hanzade Durmuş ne diyeceğini bilemedi.

Poyraz'la konuşmadığını ama iyi olduğunu belirten Hanzade Durmuş, Poyraz'ın şu an hiç kimseyle konuşmak istemediğini düşündüğünü belirtti.

Furkan Dede ise "Hanzede bunu söyleyebilirsin inanamıyorum, halen sanki yarışmada gibi" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.


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survivor Yiğit Poyraz duman ele
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