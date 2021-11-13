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Survivor yıldızı Kırmızı Oda dizisine katılıyor! Sosyal medya çalkalandı!

13.11.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle adaya veda eden Emin Günenç'in, Kırmızı Oda dizisine dahil olduğu ortaya çıktı.

Survivor yıldızı Kırmızı Oda dizisine katılıyor! Sosyal medya çalkalandı!

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor 2021 sezonuna gözyaşları içinde veda eden Emin Günenç, yarışmadan sonra reklam filmlerinde sık sık seyirci karşısına çıkmıştı. Emin Günenç'in kayıtlı olduğu oyunculuk ajansı, yakışıklı oyuncuyu Instagram hesaplarında paylaşarak, Günenç'in Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.

Survivor yıldızı Kırmızı Oda dizisine katılıyor! Sosyal medya çalkalandı!

Survivor 2021 sezonunda mavi takımda yer alan Emin Günenç'in talihi, yarışmadan sonra açıldı. Yıllardır hazırlandığı ve hayalini kurduğu Survivor'a sakatlık nedeniyle veda eden Günenç, adadan ayrılmak istememiş, kendisine gitmesi gerektiğini söyleyen Doktor Metin Kuş'a yalvarmıştı.

Survivor yıldızı Kırmızı Oda dizisine katılıyor! Sosyal medya çalkalandı!

EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

1994 yılında Tekirdağ'da doğan Günenç, 18 yaşına kadar futbol oynadı, sakatlanınca futbolu bırakmak zorunda kaldı. Marmara Üniversitesi'nde makine ressamlığı okuyan Günenç, üniversiteden sonra oyunculuk eğitimi aldı. Günenç, Survivor yarışmasıyla tanındı. Ardından çeşitli reklam filmlerinde rol aldı.

Survivor yıldızı Kırmızı Oda dizisine katılıyor! Sosyal medya çalkalandı!


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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi survivor
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