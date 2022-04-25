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Survivor yokluk adasına kim gitti? 24 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?

25.04.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın 24 Nisan Pazar yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Survivor'da yeni kurulan mavi ve kırmızı takımlar ilk defa dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada adı en fazla yazılan yarışmacı eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitti. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor yokluk adasına kim gitti?

Survivor yokluk adasına kim gitti? 24 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022 All Star son bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takım takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlığın kadınlar mücadelesini gönüllüler kazanırken erkekler yarışını da 8-7 gönüllüler aldı. Böylelikle üçüncü dokunulmazlık mavi takımın oldu.

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ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda ismi en çok yazılan yarışmacı olan Gökhan eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitmişti.
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Haftanın 2. dokunulmazlığını kaybeden mavi takımdaki oylamada ise Evrim eleme adayı olmuştu.

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Survivor son bölümde ise dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda oylama yapıldı. Batuhan ve Sema dokunulmaz olurken, oylamada ise Barış Murat Yağcı eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı
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