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Survivor Yunanistan'da bu sefer aşk var! Kameraları umursamadılar: Aşk Adası olmuş

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.02.2024 07:11 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor Yunanistan son günlerde gündemde. Survivor Yunanistan'da bu sefer aşk vardı. İki yarışmacı adayı resmen Aşk Adası'na çevirdi.

Survivor Yunanistan'da bu sefer aşk var! Kameraları umursamadılar: Aşk Adası olmuş

Survivor All Star Türkiye'de yaşanan kavgalar adından söz ettirirken Survivor Yunanistan'da da son günlerde hem yarışmacıların bikinili halleri hem de aşkları gündemde.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor Yunanistan'da bu sefer aşk vardı. İkisi de aynı takımda yer alan yarışmacılar Stauroula ve Giannis Perpataris, son bölümde kameraları umursamadı.

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İkilinin örtünün altına sarılarak girmeleri Yunanistan basınında yankı uyandırırken, o anlar televizyonda da yayınlandı.

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Örtü altında aşka geldikleri anlar sosyal medyanın da diline düştü. Survivor Tükiye izleyicileri "Bizimki Fight Club komşuda Love Island", "Komşuda Aşk Adası olmuş", "Bize yine Cennet Mahallesi düştü" yorumları yapıldı.

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survivor Acun Ilıcalı
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