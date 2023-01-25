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SURVIVOR YUSUF GÜNEY kimdir, kaç yaşına ve nereli? Ünlü olmadan önceki mesleği herkesi şaşırttı

25.01.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yusuf Güney Survivor'da Ünlüler takımında yarışıyor. Bu hafta eleme adayı olan Yusuf Güney'in kim olduğu, hayat hikayesi oldukça merak edildi. Survivor 2023 kadrosundaki güçlü isimlerden biri olan sanatçı bu hafta elenirse Survivor'a veda eden ikinci yarışmacı olacak. Peki SURVIVOR YUSUF GÜNEY kimdir, kaç yaşına ve nereli? Ünlü olmadan önceki mesleği neydi? İşte merak edilenler...

SURVIVOR YUSUF GÜNEY kimdir, kaç yaşına ve nereli? Ünlü olmadan önceki mesleği herkesi şaşırttı

Survivor 2023 kadrosunda Yusuf Güney de yer alıyor. Yaptığı şarkılar ile çıkış yakalayan Yusuf Güney bu sene Survivor Ünlüler yarışmacılarından biri oldu. Şu an eleme adayı olan yarışmacının hayatı oldukça merak edildi. Peki SURVIVOR YUSUF GÜNEY kimdir, kaç yaşına ve nereli? Ünlü olmadan önceki mesleği neydi? İşte detaylar...

YUSUF GÜNEY KİMDİR?

5 Haziran 1984 yılında Trabzon'da dünyaya gelen sanatçı, aslen Gümüşhane Kelkit'lidir. 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşınmıştır. Ünlü olmadan önce pek çok iş yaptığını söyleyen sanatçının Rafet El Roman ile tanışmasıyla hayatı çok farklı yöne evrildi.

Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney kaç yaşında ve nereli? Survivor'a katılacak!

Yusuf Güney, Türk pop müzik sanatçısı Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserinde sanatçıyla tanışmasıyla müzik dünyasına ilk adımlarını attı. 2008 yılında ilk bestesi "Aşk-ı Virane" Rafet El Roman'ın 2008 tarihli albümü Bir Roman Gibi'de kendine yer buldu. Rafet El Roman ile bu şarkıda bir düete imza atan şarkıcı, bu parçaya çekilen video klipte de sanatçıya eşlik etti. Şarkı oldukça başarılı oldu ve Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde tam 17 hafta bir numarada kaldı. 2009 yılında düzenlenen geleneksel Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde de bu şarkı, "Yılın Şarkısı" seçildi.

ÜNLÜ OLMADAN ÖNCE DÖNERCİYMİŞ

Yusuf Güney, ünlü olmadan önce birçok meslek denediğini her yerde söylemekten çekinmiyor. En çok dikkat çeken ise bir dönem dönercilik yapmış olması oldu.

Astral seyahat açıklamalarıyla çok konulmuştu! Yusuf Güney şarkıcı olmadan önce bakın ne iş yapıyormuş

Türkiye'den yurt dışına çıkan birçok vatandaşın klasik Türk yemekleri üzerine restoran açtığı biliniyor. Yusuf Güney de zamanında bu kervana katılmış ve dönercide çalışmış. 'Yaprak döner kesiyordum' diyen sanatçı şu an Survivor'da Ünlüler takımında yarışıyor.

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