SURVIVOR YUSUF kimdir? Surivor Yusuf kaç yaşında ve nereli? Nişanlısı güzelliğiyle hayran bırakıyor

Survivor Yusuf, bu akşam ekrana gelecek olan Survivor aile buluşması görüntülerinden sonra merak edildi. Agresif tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken yarışmacı, hayatı ve nişanlısı Rümeysa ile oldukça merak ediliyor. İşte Survivor Yusuf Yıldız ile ilgili detaylar...

SURVIVOR YUSUF KİMDİR?

Survivor Yusuf Yıldız, 31 yaşındadır. Asıl mesleği Beden Eğitimi Öğretmenliğidir. 8 yıllık öğretmenlik hayatından sonra yüzme antrenörü olarak çalışmaya başlamıştır. Survivor'dan sonra nişanlısı Rümeysa ile evleneceğini açıklayan Survivor Yusuf, yaptığı sevinçlerle dikkat çekiyor.

NİŞANLISINA GÖNDERME YAPMADAN DURAMIYOR

Survivor 2023 yarışmacılarından Yusuf, oyun sonlarında sevinmelerinde Rümeysa’ya gönderme yapıyor. Yarışmaya katılmadan önce sevgilisi Rümeysa Çelik ile sözlenen Yusuf Yıldız, Survivor'dan sonra evleneceğini ifade etti.





