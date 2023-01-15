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Survivor Zeynep kimdir, kaç yaşında? Yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan Survivor'da!

15.01.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Survivor 2023 sezonunda yarışacak. Popüler program Survivor 15 Ocak itibarıyla TV8 ekranlarında olacak. Bununla birlikte, yarışmacı Zeynep Alkan hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Survivor Zeynep kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Survivor Zeynep kimdir, kaç yaşında? Yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan Survivor'da!

Zeynep Alkan, Survivor 2023 sezonunda Ünlüler takımında yer alacak. Ekran önü projelerinin yanı sıra sosyal medyada da aktif olan Zeynep Alkan, paylaşımlarıyla magazin gündemlerinde de yer alıyor. Peki Survivor Zeynep kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Survivor Zeynep kimdir, kaç yaşında? Yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan Survivor'da!

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

26 Mayıs 1998 İstanbul doğumlu Zeynep Alkan 24 yaşındadır. Aslen Hataylı olan Zeynep Alkan, ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. 12 yaşındayken tiyatro eğitimi alan Alkan, ekran önünde de yer aldı.

Survivor Zeynep kimdir, kaç yaşında? Yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan Survivor'da!

Kadıköy Devlet Konservatuarında 2 yıl viyola eğitimi aldı. Zeynep Alkan, 1.65 cm boyunda ve 49 kg ağırlığındadır.


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