Susuz ve ilaçsız yetişiyor: Tadı şeker gibi! Kapış kapış gidiyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar ve Sakyol köylerinde yaşayan üreticiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da tarlalarının büyük bölümünü karpuz üretimine ayırdı. Olgunlaşan karpuzlar hasat edilmeye başlandı. Yörede uzun yıllardır yetiştirilen ve köylerin eski isminden dolayı Hıdıroz Karpuzu olarak anılan ürün, kimyasal ilaç ve gübre kullanılmadan doğal yöntemlerle üretiliyor. Özellikle susuz tarım yöntemiyle yetiştirilen karpuzların, bu özelliği sayesinde daha yoğun lezzete sahip olduğu belirtiliyor.

"KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR"

Üreticilerden Mahmut Aydın, bu yılki verimden memnun olduklarını belirterek, "Gördüğünüz Hıdıroz Karpuzu organik, ilaçsız, susuz, herhangi bir vitamin, hiçbir şey verilmemiş. Susuz tamamen organik ve tadı da şeker gibi. Hıdroz karpuzu Çemişgezek ilçemizde ve çevreden kapış kapış gidiyor. Herkesin bu karpuzu görmesini tatmasını tercih ediyorum. Yüzde yüz doğal. Çok güzel bir karpuz. Ben üreticiyim. Bu karpuzdan para kazanıyoruz. Pazar sorunumuz yok. Karpuzumuz cayır cayır kapışılıyor. Herkes bu karpuzu görsün ve bu karpuzu tatsın" dedi.

"SUSUZ VE İLAÇSIZ YETİŞİYOR"

Hıdıroz Karpuzunun tezgahlarda yer almasını dört gözle beklediklerini aktaran Önder Altan ise "Dört gözle Hıdıroz Karpuzu'nun çıkmasını bekliyorduk. Karpuzlar çarşıda, tezgahlardaki yerlerini almaya başladı. Hıdıroz Karpuzunu tercih etmemizin sebebi doğal, organik, susuz, ilaçsız, toprakta kendi ortamında yetişmiş olması. Hıdıroz Karpuzu ilçemizde en çok tüketilen ürünlerden biridir" şeklinde konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır