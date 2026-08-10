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Kayalıkların arasında gezerken buldu! Kilosu 8 Bin 500 TL

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Elazığ’da bir vatandaş, kaya balı ararken arılar tarafından yapılan kayalık alana yapılan balı görünce o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Kır bulak köyünde, doğanın zorlu şartlarında arıların oluşturduğu doğal kaya balı dikkat çekti. Sarp bir kayalık alanda bulunan bal ve çevresindeki arılar, B.Ö. tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kayalık alanda yer alan doğal bal, bölgenin zengin doğal yapısını bir kez daha gözler önüne sererken, ortaya çıkan görüntüler ilgi çekti.

Kayalıkların arasında gezerken buldu! Kilosu 8 Bin 500 TL 1

KİLOSU MİNİ SERVET

Sarp kayalıklarda ve derin mağaralarda, arıların insan eli değmeden kendi elleriyle ördüğü mucizevi kaya balı, tam anlamıyla küçük bir servet değerinde. Doğada çok az bulunması nedeniyle adeta bir elmas muamelesi gören bu yabani balın kilogram fiyatı, kalitesine ve üretim yerine bağlı olarak 3 bin 500 TL ile 8 bin 500 TL arasında değişiyor. Standart balları unutturan bu özel lezzeti hem bulmak hem de satın almak adeta büyük bir lüks haline geliyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bal Elazığ kaya şifa
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