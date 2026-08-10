TasteAtlas en iyi Türk ekmeklerini seçti! Zirvede şaşırtan lezzet

Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan ekmek çeşitleri, bu kez TasteAtlas'ın kullanıcı değerlendirmelerinde karşı karşıya geldi. 15 Haziran 2026'da güncellenen "Türkiye'nin En İyi Ekmekleri" listesinde 12 farklı lezzet yer aldı. Listenin ilk sırasında gözleme bulunurken, onu pide ve lavaş takip etti.

Geleneksel Türk mutfağının farklı bölgelerinde hazırlanan ekmek çeşitleri, TasteAtlas'ın güncel sıralamasında bir kez daha dikkat çekti. Kullanıcıların verdiği puanlara göre hazırlanan listede en yüksek puanı alan ekmek gözleme oldu. Gözleme, 4,2 puanla listenin zirvesine yerleşirken aynı puana sahip pide de ikinci sırada yer aldı.

İşte Türkiye'nin en iyi 12 ekmeği listesi...

1. Gözleme – 4,2

Listenin zirvesindeki gözleme; un, su, maya, zeytinyağı ve yoğurtla hazırlanan bir tür yassı ekmek olarak tanımlanıyor. İçerisine et, sebze, yumurta, çeşitli peynirler veya mantar gibi farklı malzemeler konulabiliyor. Sac üzerinde pişirilen gözleme, geçmişte daha çok kahvaltı veya hafif bir öğün olarak tüketilirken günümüzde restoran, kafe ve sokak lezzetleri arasında da yer alıyor.

2. Pide – 4,2

İkinci sırada yer alan pide ise yaklaşık 2.500 yıl öncesine uzanan geçmişiyle dünyanın en eski yassı ekmek türlerinden biri olarak gösteriliyor. Yüksek sıcaklıkta pişirildiğinde hamurun kabarmasıyla oluşan kendine özgü boşluk, pidenin farklı yemeklerle birlikte veya çeşitli malzemelerle tüketilmesine olanak sağlıyor.

3. Lavaş – 4,1

Üçüncü sıradaki lavaş, ince yapısıyla özellikle dürüm ve çeşitli yemeklerin yanında kullanılan geleneksel bir ekmek. TasteAtlas, lavaşın Batı Asya ve Kafkasya'nın farklı bölgelerinde hazırlandığını belirtiyor. Lavaş yapımı ve paylaşım kültürü 2016 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine de dahil edildi.

4. Ramazan pidesi – 4,1

Listenin dördüncü sırasında Ramazan pidesi bulunuyor. Yuvarlak ve yassı biçimde hazırlanan pide; un, su, süt, maya, şeker, tuz ve tereyağı veya zeytinyağıyla yapılıyor. Üzerine susam ve çörek otu serpilebilen Ramazan pidesi, artık yalnızca Ramazan ayında değil, yıl boyunca farklı yemeklerin yanında tüketiliyor.

5. Kayseri yağlaması – 4,1

Beşinci sırada Kayseri yağlaması yer alıyor. Kayseri mutfağına ait bu lezzet, ince ve yumuşak ekmeklerin arasına kıymalı harç konularak hazırlanıyor. Et, soğan, domates, yeşil biber ve çeşitli baharatlarla hazırlanan katlar genellikle sarımsaklı yoğurt ve maydanozla servis ediliyor.

6. Yufka – 4,1

Listenin altıncı sırasında yufka bulunuyor. Un, su, tuz ve zeytinyağıyla hazırlanan mayasız hamur, oklavayla son derece ince bir hale getiriliyor. Börek başta olmak üzere pek çok geleneksel Türk hamur işinin hazırlanmasında kullanılan yufka kültürü de 2016 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alındı.

7. Simit – 4,1

Türk mutfağının en bilinen sokak lezzetlerinden simit, 4,1 puanla yedinci sırada yer aldı. Çay veya ayranla tüketilen simit, susamla kaplanıyor ve kendine özgü çıtır kabuğuyla öne çıkıyor. TasteAtlas, simidin İstanbul'da 1500'lü yıllardan bu yana pişirildiğine inanıldığını belirtiyor.

8. Çarşamba pidesi – 4,1

Samsun'un Çarşamba ilçesine özgü Çarşamba pidesi de listede yer aldı. Bafra pidesinden farklı olarak daha yumuşak yapısıyla öne çıkan bu pide, yaklaşık 75-80 santimetre uzunluğunda hazırlanıyor. Ekşi mayalı hamurun üzerine kıyma, soğan, biber ve tuzdan oluşan harç ekleniyor ve odun ateşinde pişiriliyor.

9. Bazlama – 3,9

Geleneksel olarak açık havada fırında pişirilen bazlama, 3,9 puanla dokuzuncu sırada. Un, su, şeker, tuz, maya ve yoğurtla hazırlanan bazlama sıcak olarak servis ediliyor ve genellikle tereyağı veya zeytinyağıyla tüketiliyor.

10. Terme pidesi – 3,9

Samsun'un Terme ilçesinden listeye giren Terme pidesi, açık biçimde hazırlanan bir pide çeşidi. Kıyma, kuşbaşı et, çeşitli peynirler, pastırma veya sucuk gibi farklı malzemelerle hazırlanabiliyor. Üzerine yumurta eklenmesi de bu pideyi diğer çeşitlerden ayıran özelliklerden biri.

11. Cantık pidesi – 3,8

Bursa ile özdeşleşen cantık pidesi, 3,8 puanla listenin 11'inci sırasında yer aldı.

12. Mısır ekmeği – 3,4

Listenin son sırasında ise özellikle Karadeniz Bölgesi'nde tüketilen mısır ekmeği bulunuyor. 3,4 puan alan mısır ekmeği, TasteAtlas'ın bu sıralamasında 12'nci oldu.