Süt mısır sevenler dikkat! Bu haber sizin için

Şüpheniz herkesin çocukluk anılarında büyük yeri vardır süt mısırının. Mahallede top oynaerken birden kokusu sarar etrafı "Hadi süt mısııııııır" sesleri eşlğinde :) o zaman dayanamaz koşa koşa gider en sütlüsünü üstelik bir de bol tuzlusunu isterdik çocuk aklıyla. Mısır biter bitmez koçanını somururduk. Neyse, çok eskiye gittim değil mi?

Başta da belirttiğim gibi çocuk da olsanız büyük de olsanız vazgeçemiyorsunuz bu nostaljik lezzetten. Tadını epey övdük peki ya faydaları?

A, B ve C vitamini içeren süt mısır magnezyum, fosfor, demir, potasyum ve manganez minerallerini barındırır. Protein açısından da güçlü olan mısır doymamış yağlar ve sodyum da içeriyor.

Lif yönünden zengin olan mısır vücuda enerji vererek gün içinde zinde kalmayı kolaylaştırıyor.

İdrar yolu enfeksiyonuna iyi geliyor ve iltihaplanmaları söküyor.

Düzenli tüketildiğinde anemi hastalığını engelliyor.

Aşırı tüketildiğinde zararları nelerdir?

Aşırı tüketimi bağırsakları yumuşattığı için ishale neden olur.

1 koçan haşlanmış mısır 2 dilim ekmeğe takabül eder. Yerken porsiyonlara dikkat etmek gerekir.

Hazmı biraz güçtür.

Guatr olanların yememesi tavsiye edilir.