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Süt ürünlerini 3 aya kadar saklayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte sütün uzun süre dayanması için yöntemler...

16.02.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buzdolabında saklandığı takdirde, süt ve süt ürünlerinin kısa süre içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Paketini açtıktan kısa bir süre sonra tüketmeniz gereken bu ürünlerin saklama süresini nasıl uzatabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Evden uzak kalmanız gerekiyorsa ya da daha sonra kullanmak için süt ürünlerini bir kenara ayırmak istiyorsanız süt ve süt ürünlerini dondurma tavsiyelerimizi mutlaka inceleyin!

Süt ürünlerini 3 aya kadar saklayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte sütün uzun süre dayanması için yöntemler...

Buzdolabında 0-4 derecede saklanması ideal olan süt ve süt ürünlerinin belirli bir ömrü var. Eğer siz de bu süreyi uzatmak için süt ürünlerini dondurmak isteyenlerdenseniz detayları öğrenmek için yazımıza göz atın!

SÜT ÜRÜNLERİ NASIL DONDURULUR?

  • Süt ürünlerini dondurmayı düşünüyorsanız oda sıcaklığında uzun süre bekletmemeniz gerekiyor. Özellikle tereyağı, sıcaklığa maruz kaldığı takdirde bozulmaya başlar. Dondurmayı düşündüğünüz tereyağını dışarıda bekletmeden hemen buzluğa koyun.

  • Buzlukta dondurulan süt ürünleri 3 aya kadar taze kalabilir. Önemli olan ise bu ürünleri doğru tekniklerle dondurmak. Bu süre 3 ayı geçtiğinde süt ve süt ürünlerinin tadının değişebileceğini de göz önünde bulundurun. 3 aydan fazla dondurucuda kalan ürünleri tüketmemeye özen gösterin.

  • Süt, donduktan sonra daha fazla yer kaplayacağı için süt paketinin içinden bir bardak sütü boşaltarak paketin patlamasını önleyebilirsiniz. Bu sayede dondurduğunuz süt dökülerek ziyan olmaz.

  • Dondurucuya koymayı planladığınız sütün üzerine tarih atmayı ve son kullanma tarihini eklemeyi unutmayın. Böylelikle sütü çıkarıp buzunu çözdürdüğünüzde ne zamana kadar tüketmeniz gerektiğini bilirsiniz.

  • Sütü dondurmak için cam kavanoz ya da kapaklı şişeleri kullanabilirsiniz. Bu kapları dondurucunuzun boyutuna göre seçerek fazla yer kaplamasını önleyebilirsiniz.

  • Sütü dondurmak için buz kalıplarını da kullanabilirsiniz. Buz kalıplarına sütü yerleştirerek dondurabilir, bu şekilde dondurulan sütleri kahvenize ya da çayınıza ekleyebilirsiniz. Buz kalıbında dondurduğunuz sütleri tatlı yaparken de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

DONDURDUĞUNUZ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ NASIL ÇÖZÜLÜR?

  • Sütün çözülmesi için bazı aşamalardan geçmesi gerekir ve bu süreç yavaş ilerleyebilir. Dondurduğunuz sütleri buzluktan alıp buzdolabına indirerek bu süreci başlatın. Sütün tamamen çözülmesi birkaç günü bulabilir.

  • Daha hızlı çözülmesini istiyorsanız döküm tavalardan yardım alabilirsiniz. Ayrıca su dolu bir kapta donmuş süt kabını bekleterek de çözebilirsiniz. Ancak çözülme sürecini doğal akışına bırakmak daha doğru olacaktır.


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