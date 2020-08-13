Sütsüz kek tarifi: Dünyanın en yumuşak keki böyle yapılıyor!

Mis kokulu, pamuk kıvamlı sütsüz kek tarifi bu zamana kadar bildiğiniz tüm kek çeşitlerini unutturacak. Sütsüz kakaolu kek nasıl yapılır diyenlere bütün kritik noktalarıyla anlatacağız.
3 yumurta
Bir su bardağı şeker
¾ su bardağı sıvı yağ
3 su bardağı un
Bir şişe maden suyu
Bir su bardağı su
2 yemek kaşığı kakao
Bir paket kabartma tozu
Bir paket vanilya
Derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Kaba şekeri ilave edip mikser yardımıyla 5 dakika kadar çırpın. Karışımın krema kıvamı almasını sağlayın.
Kabın içine su, sodayı ve sıvı yağı da ekleyin, karıştırın. Kabın içine unu eleyin yavaş bir şekilde. Spatula yardımıyla kek harcını yavaş yavaş karıştırın. Son olarak kek hamuruna kakaoyu, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyin.
Hamuru homojen bir hal alana kadar karıştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat pişirin.
Sütsüz kek piştikten hemen sonra dilimlemeyin. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra dilimleyip servis yapabilirsiniz.
Kullanılan malzemelerin hepsinin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. İlk aşamada şekeri ve yumurtaları krema kıvamına gelene kadar çırpmalısınız.
Unu eklerken de eleyerek kaba aktarın. Böylelikle kekiniz bulutlar kadar yumuşak ve kabarık olacaklardır. Süt yerine kullandığımız maden suyu keke ayrı bir yumuşaklık verecek...
Sütsüz kek tarifini kakaolu olacak şekilde hazırladık. Birden farklı şekilde yapılan sütsüz kekin en çok tercih edilen versiyonları; sütsüz yoğurtsuz kek, sütsüz yumurtasız kek, sütsüz havuçlu kek ve portakallı sütsüz kektir.
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