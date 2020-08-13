Sütsüz kek tarifi: Dünyanın en yumuşak keki böyle yapılıyor!

Mis kokulu, pamuk kıvamlı sütsüz kek tarifi bu zamana kadar bildiğiniz tüm kek çeşitlerini unutturacak. Sütsüz kakaolu kek nasıl yapılır diyenlere bütün kritik noktalarıyla anlatacağız.

SÜTSÜZ KEK TARİFİ MALZEMELERİ

3 yumurta

Bir su bardağı şeker

¾ su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

Bir şişe maden suyu

Bir su bardağı su

2 yemek kaşığı kakao

Bir paket kabartma tozu

Bir paket vanilya

SÜTSÜZ KEK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Kaba şekeri ilave edip mikser yardımıyla 5 dakika kadar çırpın. Karışımın krema kıvamı almasını sağlayın.

Kabın içine su, sodayı ve sıvı yağı da ekleyin, karıştırın. Kabın içine unu eleyin yavaş bir şekilde. Spatula yardımıyla kek harcını yavaş yavaş karıştırın. Son olarak kek hamuruna kakaoyu, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyin.

Hamuru homojen bir hal alana kadar karıştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat pişirin.

Sütsüz kek piştikten hemen sonra dilimlemeyin. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra dilimleyip servis yapabilirsiniz.

SÜTSÜZ KEK TARİFİ PÜF NOKTALARI

Kullanılan malzemelerin hepsinin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. İlk aşamada şekeri ve yumurtaları krema kıvamına gelene kadar çırpmalısınız.