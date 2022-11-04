Sütyen giymeyen Mina Ceran dekoltesinin her detayını paylaştı! Mahsun Kırmızıgül'ün gelin adayıydı...

Gömleğinin altına iç çamaşırı giymeyen Mina Ceran, maskülen davet tarzıyla adından söz ettirdi.

Göğüs dekoltesinin detaylarını paylaşan Mina Ceran, pantolonunun belini kıvırdı.

Mina Ceran'ın, geçmişte Hakan Baş ve Bensu Soral evliliğini bitirmeye çalıştığı iddia edilmişti. Boşanma aşamasına kadar gelen Baş çifti, evliliklerine bir şans daha verme kararı aldı.

Instagram'da 300 bin takipçisi bulunan Mina Ceran, makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üretiyor.

Birçok markanın reklam yüzü olan fenomen, cesur paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Antalya doğumlu Mina Ceran, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Medya ve İletişim bölümünü bitirdi. Sonrasında Antalya Bilim Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldı.

2013 yılında Face of Antalya yarışmasında dereceye giren fenomen, 'market güzeli' seçildi.

Mina Ceran, Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile 2 buçuk yıl aşk yaşamıştı.



