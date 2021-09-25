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Sütyensiz giydiği transparan elbisesiyle poz veren Amelia Gray Hamlin, babasından özür diledi

25.09.2021 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde magazin basınının gözde isimlerinden olan Amerikalı model Amelia Gray Hamlin, katıldığı bir partiye sütyensiz transparan elbisesiyle dikkat çekti. Genç yıldızın sosyal medya paylaşımları Instagram’ı yaktı geçti.

Sütyensiz giydiği transparan elbisesiyle poz veren Amelia Gray Hamlin, babasından özür diledi

Amelia Gray Hamlin, bir dönem seks bağımlılığı tedavisi gören sevgilisi Scott Disick’ten ayrıldıktan sonra soluğu gecelerde aldı. Instagram’da bir milyondan fazla takipçisi olan genç model, son paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

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2001 doğumlu genç model, şimdiden birçok markanın yüzü olmayı başardı. Model olarak yer aldığı büyük projelerin arasında Rihanna'nn 'Savage x Fenty' ve Kim Kardashian'ın 'Skims' markaları bile var. Amelia Gray Hamlin ismi gerek podyumdaki başarılarıyla gerek özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

BABASINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Amelia küçüklüğünden beri annesi Lisa'nın yer aldığı 'Real Housewives of Beverly Hills' programıyla televizyona çıkıyor.

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Amelia Gray Hamlin, Londra Moda Haftası’nda gerçekleşen bir etkinliğe cüretkâr bir elbiseyle katıldı. Transparan elbisesinin altına sütyen giymeyi tercih etmeyen model, yaptığı hareket sonrasında babasına ve annesine bir özür mesajı gönderdi.

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Babası genç kadının mesajına cevap vermezken, annesi ise “Şimdi gördüm, bu moda” cevabını verdi. Amelia Gray Hamlin ailesinin tepkilerini, ekran görüntüsü alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

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