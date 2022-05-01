Sütyensiz tarzıyla olay olan Yüsra Geyik'ten Hadise göndermesi!

Arka Sokaklar'a çocuk iken giren ve dizide büyüyen Yüsra Geyik tarzıyla dikkat çekti. Rıza Kocaoğlu, Ozan Güven ve Serkan Sümer gibi isimlerle anılan Yüsra Geyik, "Hayatımda şu an için kimse yok. Bu işler zaten nasip kısmet" dedi. Güzel oyuncu Hadise göndermesi yapmayı da ihmal etmedi.

"EĞER SEVGİLİM OLURSA..."

'Arka Sokaklar'ın 'Zeliha'sı Yüsra Geyik "Şarkıcı Hadise gibi büyük konuşmak istemem. Çünkü kendisi, 'Sevgilimle fotoğrafımı paylaşmam' demişti ama paylaştı. Eğer sevgilim olursa sosyal medya hesabımdan paylaşmam. Konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım" diyerek hem güldürdü hem de Hadise'yle dalga geçti.

ARKA SOKAKLAR'DA BÜYÜDÜM"

Muhabirlerin “Yüsra Hanım projeler var mı? Yaz da geliyor tatil var mı?” sorusuna “Okuduğumuz işler var tabii o yüzden bu taraflara geliyorum zaten güzel bir şey olsun diye çok uğraşıyoruz" dedi.

Muhabirlerin “Yüsra Hanım Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar oynadınız Zeliha karakterinde. İnsanlar sokakta Zeliş diye sesleniyor mu?” sorusuna Geyik “Tabii ki, onu yıkmak biraz zor sanırım. Aslında fena değil tahmin ettiğimden daha kolay alıştılar. Ama bir kitleyi Zeliş dışına çıkarmak zor çok şey, duyuyorum ‘Dönmeyecek misin, niye dönmüyorsun?’ diye insanların öyle bir beklentisi tabii ki de var çünkü çok alıştıkları bir şeydi o. Ama daha güzel şeyler yapmak lazım ki o zihinleri tazelemek için onu yıkabilmek için uğraşıyoruz. 11 sezon inanılmaz, kendime şaşırıyorum Arka Sokaklar'la büyüdüm resmen” dedi.





