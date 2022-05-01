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Bomba iddia! Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi

01.05.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ve Mehmet Dinçerler sessiz sedasız evlendi. Geçtiğimiz günlerde hamile olmadığını söyleyen Hadise düğünde çok net bir yasak getirdi. İddiaya göre davetliler görüntü almamaları için tek tek uyarıldı.

Bomba iddia! Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi

Kaan Yıldırım'dan ayrılır ayrılmaz iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise'nin ilişkisi gündemden düşmüyor. İmam nikahı yaptırdığı söylenen Hadise geçtiğimiz günlerde hamilelik iddialarına "Örf ve adetlerimize bağlıyız" diyeret yanıt verdi. Hadise şimdi de evlendiği iddiasıyla gündemde.

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in dün akşam nikah masasına oturduğu iddia edildi. Nikahın aile arasında yapılan sade bir törenle gerçekleştiği konuşuluyor.

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FOTOĞRAF YASAĞI

Snob Magazin'in iddiasına göre; Çırağan Sarayı'nda birbirlerine 'evet' diyen aşıklar, sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulundu. Aile üyeleri ve salon yetkilileri, düğüne katılanlardan görüntü almamasını istedi.

Hadise nişanında da benzer bir yasak koymuştu. Çalışanlarına bu konuda anlaşma yaptırmış ve nişan fotoğraflarını konserinde yayınlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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