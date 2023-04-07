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Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen eski Beşiktaşlı Anderson Talisca sözleşmesini uzattı!

07.04.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş'ta forma giyen ve taraftarın sevgilisi olmayı başaran Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca, son olarak Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutarken, ismi tekrar Süper Lig ile anılıyordu. Yıldız isim Al Nassr ile yeni sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen eski Beşiktaşlı Anderson Talisca sözleşmesini uzattı!

Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması da giymiş olan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca imzayı attı. Tecrübeli oyuncu için Süper Lig'e döneceği iddiaları da zaman zaman gündeme gelse de 29 yaşındaki oyuncunun Al Nassr ile 2024'te bitecek olan sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığı duyuruldu.

YÜZDE 50 ZAM

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Al-Nassr'ın yıllık 8 milyon euro kazanan Anderson Talisca'nın maaşına yüzde 50 zam yaparak 12 milyon euroya çıkardığı belirtiliyor. Böylece Brezilyalı futbolcuya Türkiye kapıları tamamen kapanmış oldu.

33 YAŞINA KADAR ARABİSTAN'DA

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Anderson Talisca ile Brezilya temsilcileri de ciddi şekilde ilgilenmiş ancak transfer oyuncunun ağır maliyetine takılmıştı. Al-Nassr'ın Talisca'yı kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor. Böylece Brezilyalı futbolcu 33 yaşına kadar Suudi Arabistan'da kalacak.

16 MAÇTA 16 GOL

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2021 yılında Çin'in Guangzhou takımından Al-Nassr'a 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Talisca, bu sezon Cristiano Ronaldo'nun da gelişiyle performansını katlayarak çıktığı 16 maçta 16 gol kaydetmeyi başarmıştı.


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