Mynet Trend

Suudi Arabistan'da 'helal gece kulübü açıldı' iddiası

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
DÜNYA  | 14.06.2019 07:35 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım sitelerinde, Cidde'de, içki içilmesinin, 18 yaşından küçüklerin girmesinin ve cep telefonuyla çekim yapılmasının yasak olduğu "helal" bir gece kulübünün açıldığı yönünde görüntüler yayımlandı.

Suudi Arabistan'da 'helal gece kulübü açıldı' iddiası

Söz konusu video görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde tartışmalara neden oldu. Pek çok aktivist, bu kulübün açılmasına gösterdikleri tepkileri açtıkları etiketlerle (hashtag) ifade etti.

Konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden açıklama yapan Eğlence Kurumu, Cidde festivali kapsamında izinsiz düzenlenen bir etkinlikle ilgili olarak gerekli hukuki prosedürün başlatılacağını duyurdu. Kurumun başka bir etkinliğe izin verdiği ancak etkinliği organize edenlerin bu izni kötüye kullandığı belirtilen açıklamada, "helal gece kulübü"yle ilgili bir ifadeye yer verilmedi.

Söz konusu etkinliğin, Dubai merkezli "White Dubai" isimli bir gece kulübü tarafından düzenlendiği belirtiliyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kamu Yatırım Fonunun 24 Ekim 2017'de Riyad'da düzenlediği ve 60 kadar ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında, ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü vermişti.

Bu kapsamda ülkede sinema salonları açılmış, opera gösterisi ve caz festivali düzenlenmişti.

(AA)

PARTNERKalça estetiği yaptıran ünlülerKalça estetiği yaptıran ünlüler
İlginç iddia! Türkiye ABD'ye o konuda baskı yapıyorİlginç iddia! Türkiye ABD'ye o konuda baskı yapıyor
Akıntıya kapılıp aracın altına sürüklendi! Son anda...Akıntıya kapılıp aracın altına sürüklendi! Son anda...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan helal gece kulübü cidde

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbul'da gece yarısı kanlı hesaplaşma!

İstanbul'da gece yarısı kanlı hesaplaşma!

Korku dolu anlar! Annesi ve kardeşi kriz geçirdi

Korku dolu anlar! Annesi ve kardeşi kriz geçirdi

Trump'tan dikkat çeken İran çıkışı: Hazır değiliz

Trump'tan dikkat çeken İran çıkışı: Hazır değiliz

İmamoğlu'ndan ortak yayın açıklaması! 'Buradan RTÜK'e ve Yıldırım'a sesleniyorum'

İmamoğlu'ndan ortak yayın açıklaması! 'Buradan RTÜK'e ve Yıldırım'a sesleniyorum'

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Brezilya'da uçak faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, hayranları yasta

Brezilya'da uçak faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, hayranları yasta

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Düşen F-16’nın pilotu son anda böyle kurtuldu!

Düşen F-16’nın pilotu son anda böyle kurtuldu!

Sarhoş öğretmen sızdı, öğrenciler yanında poz verdi

Sarhoş öğretmen sızdı, öğrenciler yanında poz verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlginç iddia! Türkiye ABD'ye o konuda baskı yapıyor

İlginç iddia! Türkiye ABD'ye o konuda baskı yapıyor

Akıntıya kapılıp, aracın altına sürüklenen çocuğu son anda kurtardı

Akıntıya kapılıp aracın altına sürüklendi! Son anda...

İki yıldır kayıp olan köpek, ailesine kavuştu

İki yıldır kayıp olan köpeğini tesadüfen buldu

Güney Kıbrıs’ta seri katilin son kurbanının da cansız bedeni bulundu

Son kurbanın da cansız bedeni bulundu! Seri katilden kan donduran ifade

Avrupa'nın 'en pahalı' elektriğinde Türkiye kaçıncı sırada?

Elektrik fiyatında Türkiye kaçıncı?

Motosikletten düşen kadını minibüs ezdi

Motosikletten düşen kadını minibüs ezdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.