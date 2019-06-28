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Suudi Arabistan’daki sinema yasağının ardından Pavarotti belgeseli ilk olacak

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SİNEMA TV  | 28.06.2019 10:50 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan sinemalarında 35 yıllık yasaktan sonra vizyona giren ilk belgesel Ron Howard’ın yönettiği Pavarotti belgeseli olacak.

Suudi Arabistan’daki sinema yasağının ardından Pavarotti belgeseli ilk olacak

Apollo 13, Akıl Oyunları, Da Vinci Şifresi ve Zafere Hücum gibi gişe filmlerinin usta yönetmeni Ron Howard son olarak opera dünyasının unutulmaz ismi Pavarotti’nin hayat hikayesini anlatan belgeselle sinema salonlarına dönmeye hazırlanıyor. Bu belgesel aynı zamanda 35 yıldır sinema yasağı olan Suudi Arabistan’da vizyona girecek olan ilk belgesel olma özelliğini taşıyor. Suudi Arabistan’da 1982 yılında getirilen sinema yasağı sonrası sinema salonları faaliyetlerine son vermişti. Geçtiğimiz yıllarda ülkede başlayan modernleşme süreci sonucu sinema salonları yeniden faaliyet göstermeye başlamıştı. Gişe rekorları kıran Marvel yapımı Black Panther, Riyad’da açılan sinema salonunda gösterilen ilk film olmuştu.

18 Nisan 2018’de kapılarını açan sinema salonları yeni bir ilke daha hazırlanıyor. 35 yıl aradan sonra kalkan sinema yasağı sonrasında Pavarotti belgeseli, ülkede sinema salonunda gösterilen ilk belgesel olma özelliğini taşıyacak. Opera dünyasının en sevilen ismi olmasının yanı sıra popüler bir isim de olan Luciano Pavarotti’nin hayatı, Ron Howard yönetmenliğinde belgesel filme çekildi. Bu belgeselde ünlü ismin daha önce görülmemiş görüntüleri ve performansları izleyiciyle buluşacak. Ülkemizde vizyona girip girmeyeceği belirsizliğini koruyan belgesel, 25 Temmuz tarihinde Suudi Arabistan sinemalarında vizyona girerek bir ilki gerçekleştirecek.


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Anahtar Kelimeler:
Ron Howard Pavarotti Luciano Pavarotti

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