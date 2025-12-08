Vücudunu baştan sona kaplatıp dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi ise şaşkına çevirdi

Almanya’dan 20 yaşındaki Lucy Krasota, dövmeler, piercingler ve estetik operasyonlara tam 35 bin pound harcadı. Cesur tarzıyla dikkat çeken Lucy, ailesinin tepkisini umursamıyor.

Genç kızın 50 dövmesi ve dilini ikiye bölmesi, özellikle büyükannesi başta olmak üzere aile üyelerini rahatsız etti. Lucy, aileyle sürekli tartıştığını ve bu konuda büyük çatışmalar yaşadığını açıkladı.

DİKİŞLERİNİ DÖVMEYLE KAPLATACAK

Lucy, göbek bölgesinde sıkılaştırma ameliyatı yaptırdıktan sonra neredeyse tüm karnını dövmelerle kapladığını söyledi. “Ameliyat çok acı vericiydi, ilk haftalar yürüyemedim. Alt karın bölgesindeki iz halen görünüyor ama dövmelerle tamamen kaplanacak” dedi.

Bununla da yetinmeyen Lucy, boyun ve göğüs bölgesinde kaplama dövme yaptırdı, iki yeni yüz dövmesi ekledi ve yanak piercinglerini tekrar taktırdı.

VAMPİR DİŞLERİ VE ELF KULAKLARI YAPTIRMAK İSTİYOR

Genç kadının gelecekle ilgili planları ise daha da cesur: “Hedefim baştan aşağı tamamen dövme kaplı olmak. Ayrıca göğüslerimi iki kat büyütmek, vampir dişleri ve elf kulaklar yaptırmak istiyorum” dedi.