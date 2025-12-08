Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Vücudunu baştan sona kaplatıp dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi ise şaşkına çevirdi

20 yaşındaki Lucy Krasota, dövmeler, yüz ve vücut piercingleri ile estetik operasyonlara tam 35 bin pound harcadı. 50 dövmesi, dilini ikiye bölmesi ve cesur planlarıyla ailesini karşısına aldı. Genç kadının yaptırmak istediği yeni değişiklikler sosyal medyada tartışmalara sebep oldu.

Vücudunu baştan sona kaplatıp dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi ise şaşkına çevirdi
Çiğdem Sevinç

Almanya’dan 20 yaşındaki Lucy Krasota, dövmeler, piercingler ve estetik operasyonlara tam 35 bin pound harcadı. Cesur tarzıyla dikkat çeken Lucy, ailesinin tepkisini umursamıyor.

Genç kızın 50 dövmesi ve dilini ikiye bölmesi, özellikle büyükannesi başta olmak üzere aile üyelerini rahatsız etti. Lucy, aileyle sürekli tartıştığını ve bu konuda büyük çatışmalar yaşadığını açıkladı.

Vücudunu baştan sona kaplatıp dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi ise şaşkına çevirdi 1

DİKİŞLERİNİ DÖVMEYLE KAPLATACAK

Lucy, göbek bölgesinde sıkılaştırma ameliyatı yaptırdıktan sonra neredeyse tüm karnını dövmelerle kapladığını söyledi. “Ameliyat çok acı vericiydi, ilk haftalar yürüyemedim. Alt karın bölgesindeki iz halen görünüyor ama dövmelerle tamamen kaplanacak” dedi.

Bununla da yetinmeyen Lucy, boyun ve göğüs bölgesinde kaplama dövme yaptırdı, iki yeni yüz dövmesi ekledi ve yanak piercinglerini tekrar taktırdı.

Vücudunu baştan sona kaplatıp dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi ise şaşkına çevirdi 2

VAMPİR DİŞLERİ VE ELF KULAKLARI YAPTIRMAK İSTİYOR

Genç kadının gelecekle ilgili planları ise daha da cesur: “Hedefim baştan aşağı tamamen dövme kaplı olmak. Ayrıca göğüslerimi iki kat büyütmek, vampir dişleri ve elf kulaklar yaptırmak istiyorum” dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görünmeyen tehlike: İşlenmiş etler! Kalın bağırsak kanseri riskini artırıyorGörünmeyen tehlike: İşlenmiş etler! Kalın bağırsak kanseri riskini artırıyor
Kate Middleton ve Prens William'ın gizli mesajı ortaya çıktı!Kate Middleton ve Prens William'ın gizli mesajı ortaya çıktı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Almanya Dil dövme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.