Suudi Arabistan'dan geldi, İstanbul'da hayatı kabusa döndü

Estetik çene ameliyatı için 3 yıl önce, 18 yaşındayken Türkiye'ye gelen Suudi genç kadının hayatı çene, estetik kalça ve belden yağ aldırma ameliyatlarının ardından kabusa döndü. Shoq Khlalid Alharbi'ye iddiaya göre ameliyatta bakteri bulaştı ve vücudunda deri kaybı oluşmaya başladı. Bir türlü tedavi edilemeyen enfeksiyon nedeniyle organ yetmezliği yaşamaya başlayan Alharbi, 3 yıl içerisinde tedavi olabilmek için 56 operasyon daha geçirdi.

Estetik cerrahı Ö.E, genç kadının operasyondan 1-2 gün sonra taburcu olduğunu olaydan sonra hep birlikte dışarıda yemek yediklerini bu sürede hiçbir sağlık sorununun olmadığını söyledi.

SADECE ÇENE AMELİYATI OLACAKTI



Londra’da bir üniversitede okuyan Shouq Khalid Alhabri , sosyal medyada paylaşılan estetik operasyonlardan etkilenerek İstanbul’da özel muayenehanesi olan estetik cerrahı Ö.E ile iletişime geçti. Daha sonra 27 Temmuz 2015’te annesi ve kız kardeşi ile İstanbul’a gelen Alharbi, başlangıçta sadece çene ameliyatı olmak üzere cerrahla görüştü. Görüşmede genç kadının, doktorun da yönlendirmesi ile belden yağ aldırma ve kalça silikon estetiği yaptırmaya karar verdiği iddia edildi. Toplam 10 bin dolara anlaşan Alharbi, 4 Ağustos 2015'de cerrahın anlaşması olduğu ileri sürülen özel bir hastanede gerekli tahliller ve tespitlerin yapılmasının ardından ameliyata girdi. Çene ve diğer ameliyatların ardından genç kızın sağlık durumu kötüleşmeye başladı. Narkozun etkisinden çıktıktan sonra durumu ağırlaşan Alharbi’nin operasyon geçirdiği bölgelerde koyu renkli yumru büyüklüğünde morarmalar ve çürümeler oluştu.