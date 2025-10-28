Suudi Arabistan'ın NEOM kulübü çığır açıcı bir projeye imza atıyor! 350 metre yükseklikte asılı duran stadyuma yapay zeka bile inanamadı...

Suudi Arabistan devletinin “geleceğin şehir tasarımı” vizyonuyla şehri geliştirmeye ve değiştirmeye çalıştığı proje kapsamında futbol da nasibini alıyor. Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Kızıldeniz kıyılarını eşi benzeri olmayan fütüristik bir şehre dönüştürmeyi hedefleyen projenin görüntüleri ortaya çıktı. Suudi Arabistan, 350 metre yükseklikte asılı duran NEOM Stadyumu'nu tanıttı. NEOM Stadyumu, 2032 yılında açılacak. Yapay zekaya göre ise bu stadyumun hem avantajları hem de dezavantajarı bulunuyor. İşte haberimiz...

RESMEN TANITILDI!

Tasarlanan NEOM Stadyumu, Suudi Arabistan’ın NEOM projesi kapsamındaki 350 metre yükseklikte “asılı” bir yapıda inşa edilecek stadyum. Yani hem mühendislik hem mimari olarak dünyada eşi olmayan, “geleceğin şehir tasarımı” vizyonunun bir parçası olarak resmen tanıtıldı. Bu görüntüler sosyal medyada çok kez paylaşılırken, kullanıcılar görüntüler karşısında şaşkına döndü.

İŞTE YAPAY ZEKAYA GÖRE NEOM STADYUMU...

NEOM'UN YENİ STADYUMU'NIN AVANTAJLARI

1. Mimari ve mühendislikte devrim niteliğinde bir örnek

o 350 metre yüksekte asılı bir stadyum, hem mühendislik açısından sınırları zorlayan bir tasarım hem de NEOM’un “geleceğin şehri” imajını güçlendiren bir vitrin projesi olur. Bu tür projeler ülkeye prestij, tanıtım ve turizm açısından büyük getiri sağlar.

2. Turizm ve marka değeri

Stadyum, tıpkı Burj Khalifa veya The Line gibi bir “küresel simge” haline gelebilir. Sporun ötesinde, bir turistik destinasyon, lüks etkinlik merkezi ve mimari ikon işlevi görür.

3. Teknoloji ve sürdürülebilirlik potansiyeli

NEOM projeleri karbon nötr enerji, akıllı ulaşım ve sürdürülebilir şehircilik vizyonuna dayanıyor. Stadyumun bu çerçevede güneş enerjisi, yapay zeka destekli iklim kontrolü, sıfır emisyon sistemleriyle çalışması öngörülüyor.

4. Küresel spor etkinlikleri çekme gücü

Böyle bir yapı, FIFA, Formula 1, e-spor veya uluslararası konser gibi etkinlikleri çekmek için eşsiz bir koz olur. Ülkenin “soft power” stratejisine katkı sağlar (spor diplomasisi, imaj inşası vb.).

DEZAVANTAJLAR / RİSKLER

1. Aşırı yüksek maliyet ve ekonomik sürdürülebilirlik

350 metre yükseklikte, çelik ve kompozit yapılardan oluşan bir stadyumun maliyeti astronomik düzeyde olur. NEOM zaten trilyon dolarlık bütçeli bir proje; stadyumun maliyetinin geri dönüşü uzun sürebilir.

2. Erişim ve güvenlik sorunları

Yerden yüzlerce metre yüksekte binlerce seyircinin bulunması; acil tahliye, deprem, yangın veya sistem arızası gibi durumlarda büyük risk oluşturur. Bu tür bir yapıda güvenlik planlaması olağanüstü karmaşık olacaktır.

3. Sembolik ama işlevsel olmayabilir

NEOM Stadyumu, “seyirlik bir proje” haline gelip sporun gerçek ihtiyaçlarından kopuk olabilir. Ulaşım, kullanım sıklığı ve seyirci kapasitesi açısından “gösteriş amaçlı” kalma riski var.

4. İklim koşulları

Bölgedeki sıcaklıklar 45-50°C’yi bulabiliyor. Bu yükseklikte iklim kontrolü sağlamak için devasa enerji harcanması gerekebilir; sürdürülebilirlik hedefiyle çelişebilir.

5. Toplumsal ve etik eleştiriler

NEOM’un inşa sürecinde yerel halkın yerinden edilmesi ve iş gücü politikaları zaten eleştiri konusu. Bu tür dev projeler, “lüks gösteri yatırımı” olarak görülüp sosyal adalet ve çevresel önceliklerden uzaklaşmakla suçlanabilir.