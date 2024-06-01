Suudi Arabistan Kral Kupası'nın sahibi Al-Hilal oldu! Ronaldo hüngür hüngür ağladı: İşte o anlar!

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al-Hilal ile Al-Nassr karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta Al-Hilal penaltı atışları sonucu rakibine 5-4 üstünlük kurdu ve kupayı müzesine götürdü.

JESUS'UN ÖĞRENCİLERİ KUPANIN SAHİBİ OLDU

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, maçın 7. dakikasında Mitrovic'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Al-Nassr'da kaleci Ospina müsabakanın 56. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Al-Hilal'de de 87. dakikada Al Bulayhi takımını 10 kişi bıraktı.

dakikada Al-Nassr Ayman Yahya ile skoru eşitledi: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç uzatmalara gitti.

PENALTILARDA BÜYÜK ÇEKİŞME

Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve kupanın sahibini seri penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük kuran Al-Hilal, Suudi Arabistan Kral Kupası'nı müzesine götürdü.

RONALDO HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Cristiano Ronaldo'nun kupayı kaybetmesinin ardından uzun süre ağladığı görüntüler yayına yansıdı.





