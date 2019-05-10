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Suya alerjisi olan kız görenleri şoke ediyor!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 10.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

21 yaşındaki genç kızın öyle alerjisi var ki kulaklarınıza inanamayacaksınız. Çok ender görülen bu alerji nedeniyle yaşadıkları sizleri derinden sarsacak.

Suya alerjisi olan kız görenleri şoke ediyor!

Doğu Sussex'deki Hastings'ten 21 yaşındaki Niah Selway, kendi gözyaşları ve terleri de dahil olmak üzere suyla temas ettiğinde şiddetli reaksiyonları tetikleyen Aquagenic Pruritus'a sahip.

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Tepkimeler o kadar kuvvetli ki, vücudu ile temas eden tek bir damla su, vücudunun her yerinde saatlerce sürebilen 'yoğun bir yanma' hissi bırakması için yeterli oluyor.

Bu durumun bilinen bir nedeni yok ve dünya çapında yalnızca birkaç kişide var olduğu düşünülmektedir.

Niah'ın iç organları bu alerjik durumdan etkilenmez, bu sayede su içebilir, ancak cildine temas ederse farklı sonuçlar ortaya çıkıyor.

Şimdi “suya alerjisi olan kız” olarak bilinen bir YouTube kanalını yöneten ve 10.000 abonesi olan 21 yaşındaki Niah, “Gerçekten çok şiddetli bir şekilde acı çekiyorum ve hiçbir ilacın veya tedavinin önemli bir etkisi olmadı."

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“Suyun bana nerede dokunduğunun önemi yok, eğer bir damla koluma dokunursa, ağrı sırtıma ve gövdeme, bazen de tüm vücuduma yayılır."

"Banyo yaptığımda tüm vücudum saatlerce yanıyor."

“Zamanla rutin bir şekilde çalıştım, her iki şekilde de ağrılı ama biraz daha az travmatik hale getirmenin yollarını buldum." diyerek yaşadığı durumu ve acılarını kısmen açıklamaya çalıştı.

Henüz, doktorlar Niah semptomları için herhangi bir tedavi bulamadı veya tedavi edemedi.

Niah, ailesinden ve erkek arkadaşından gelen desteğin zor zamanları geçirmesinde ona yardım ettiğini ve şimdi pozitif olmaya odaklanmaya çalıştığını söyledi.

Niah, “Ne olacağına odaklanmayı bıraktım ve şimdi olabildiğince olumlu olmaya çalışıyorum.

Durumu nedeniyle, Niah evden zar zor çıkabiliyor ve hiçbir işte çalışamaz raporu almak için de bir sigorta şirketine başvurmuş.

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Açıklamalarına şöyle devam etti: "Cildimin zaman zaman bitmesi çok zor olduğu günler var ve vaktimi hastalığımla ilgilenerek geçiriyorum.

“Yağmur düşüncesi de korkutucu, bu yüzden yağmur yağma olasılığı varsa asla dışarı çıkmam."

“Acı ile baş etmeye çalışan kendi balonumun içindeyim ve ne zaman durduğunda ne yapabilirim.”

Bütün bunlara rağmen, Niah mutlu olmaya çalıştığını söylüyor; ekleyerek: "Küçük şeylerin tadını çıkarma ve geleceğe odaklanmama becerisi kazandım, çalışamayacağım veya çocuk sahibi olamayacağım gerçeği üzerine."

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah Yardım Etsin banyo falan da yapamaz ozaman çok kötü bir durum.
ulan yüzündeki makyajı silmek için bile 1 kova suya ihtiyacın var ne kadar sallama bir haber.
o tırnaklar ne iğrenç.
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