Suya alerjisi olan kız görenleri şoke ediyor!

Doğu Sussex'deki Hastings'ten 21 yaşındaki Niah Selway, kendi gözyaşları ve terleri de dahil olmak üzere suyla temas ettiğinde şiddetli reaksiyonları tetikleyen Aquagenic Pruritus'a sahip.

Tepkimeler o kadar kuvvetli ki, vücudu ile temas eden tek bir damla su, vücudunun her yerinde saatlerce sürebilen 'yoğun bir yanma' hissi bırakması için yeterli oluyor.

Bu durumun bilinen bir nedeni yok ve dünya çapında yalnızca birkaç kişide var olduğu düşünülmektedir.

Niah'ın iç organları bu alerjik durumdan etkilenmez, bu sayede su içebilir, ancak cildine temas ederse farklı sonuçlar ortaya çıkıyor.

Şimdi “suya alerjisi olan kız” olarak bilinen bir YouTube kanalını yöneten ve 10.000 abonesi olan 21 yaşındaki Niah, “Gerçekten çok şiddetli bir şekilde acı çekiyorum ve hiçbir ilacın veya tedavinin önemli bir etkisi olmadı."

“Suyun bana nerede dokunduğunun önemi yok, eğer bir damla koluma dokunursa, ağrı sırtıma ve gövdeme, bazen de tüm vücuduma yayılır."

"Banyo yaptığımda tüm vücudum saatlerce yanıyor."

“Zamanla rutin bir şekilde çalıştım, her iki şekilde de ağrılı ama biraz daha az travmatik hale getirmenin yollarını buldum." diyerek yaşadığı durumu ve acılarını kısmen açıklamaya çalıştı.