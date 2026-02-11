YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Suyu kalbe şifa! Düzenli içildiğinde damar sağlığını koruyor

Rengiyle dikkat çekiyor ama asıl gücü içeriğinde saklı. Uzmanlara göre bu kök sebze, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabiliyor, spor performansını artırabiliyor ve bağırsak sağlığını destekleyebiliyor. Üstelik tüm bunları düşük kalorili yapısıyla yapıyor. Doğal damar genişletici olarak anılan pancarın faydaları saymakla bitmiyor.

Suyu kalbe şifa! Düzenli içildiğinde damar sağlığını koruyor
Gökçen Kökden

Kırmızı pancar vitamin, mineral ve fitokimyasallar bakımından son derece zengin bir besindir. İçeriğinde folat, potasyum, demir, C vitamini gibi mikro besinler bulunur ve 100 gram çiğ pancar yalnızca yaklaşık 43 kaloridir.

Yüksek lif oranı sayesinde sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur, bağırsak hareketlerini destekler. Lif, bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlık ve mide rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur.

Suyu kalbe şifa! Düzenli içildiğinde damar sağlığını koruyor 1

Pancarda bulunan potasyum ve folat gibi maddeler, kalp ve sinir sistemi fonksiyonlarını korumaya yardımcı olur.

Pancar ve özellikle pancar suyu, nitrik oksit üretimini artıran nitratlar içerir. Vücutta nitrik okside dönüşen bu bileşik, kan damarlarının gevşemesine ve genişlemesine yardımcı olarak kan basıncını düşürebilir ve dolaşım sistemini destekleyebilir. Bu etki, pancar suyunu düzenli tüketen kişilerde kalp hastalıkları riskinin azaltılması ve damar sağlığının korunmasıyla ilişkilendiriliyor.

Suyu kalbe şifa! Düzenli içildiğinde damar sağlığını koruyor 2

EGZERSİZ SONRASI TOPARLANMAYI HIZLANDIRIR

Birçok araştırma, pancarın spor performansı üzerinde de olumlu etkiler gösterebileceğini ortaya koyuyor. Nitratlar sayesinde kaslara oksijen iletimi daha etkili hâle gelir, bu da egzersizde dayanıklılığı artırabilir ve egzersiz sonrası toparlanmayı hızlandırabilir.

Ayrıca çiğ olarak tüketildiğinde pancar, gut mikrobiyotasını desteklemeye yardımcı olabilir ve genel bağırsak sağlığını iyileştirebilir.

Suyu kalbe şifa! Düzenli içildiğinde damar sağlığını koruyor 3

NASIL TÜKETİLMELİ?

Sağlık uzmanları, pancarın salatalarda çiğ olarak, çorbalarda haşlanmış biçimde veya taze sıkılmış pancar suyu olarak tüketilmesini öneriyor. Bu sayede vitamin ve antioksidan içeriği en yüksek düzeyde korunabiliyor.

Haftada 1-2 orta boy pancar tüketmek, kalp ve sindirim sistemi faydaları için yeterli olabilir. Spor öncesi pancar suyu içmek performansı artırmaya yardımcı olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa yolunda: Kış geldi, satışlar arttı!Avrupa yolunda: Kış geldi, satışlar arttı!
'Dünyanın En İyi 50 Güveç Yemeği' açıklandı: Türkiye ilk üçte yer aldı'Dünyanın En İyi 50 Güveç Yemeği' açıklandı: Türkiye ilk üçte yer aldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
pancar sağlık kalp sağlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Emekli maaşını açıkladı! Gündem oldu

Emekli maaşını açıkladı! Gündem oldu

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.