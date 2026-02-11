Suyu kalbe şifa! Düzenli içildiğinde damar sağlığını koruyor

Kırmızı pancar vitamin, mineral ve fitokimyasallar bakımından son derece zengin bir besindir. İçeriğinde folat, potasyum, demir, C vitamini gibi mikro besinler bulunur ve 100 gram çiğ pancar yalnızca yaklaşık 43 kaloridir.

Yüksek lif oranı sayesinde sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur, bağırsak hareketlerini destekler. Lif, bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlık ve mide rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur.

Pancarda bulunan potasyum ve folat gibi maddeler, kalp ve sinir sistemi fonksiyonlarını korumaya yardımcı olur.

Pancar ve özellikle pancar suyu, nitrik oksit üretimini artıran nitratlar içerir. Vücutta nitrik okside dönüşen bu bileşik, kan damarlarının gevşemesine ve genişlemesine yardımcı olarak kan basıncını düşürebilir ve dolaşım sistemini destekleyebilir. Bu etki, pancar suyunu düzenli tüketen kişilerde kalp hastalıkları riskinin azaltılması ve damar sağlığının korunmasıyla ilişkilendiriliyor.

EGZERSİZ SONRASI TOPARLANMAYI HIZLANDIRIR

Birçok araştırma, pancarın spor performansı üzerinde de olumlu etkiler gösterebileceğini ortaya koyuyor. Nitratlar sayesinde kaslara oksijen iletimi daha etkili hâle gelir, bu da egzersizde dayanıklılığı artırabilir ve egzersiz sonrası toparlanmayı hızlandırabilir.

Ayrıca çiğ olarak tüketildiğinde pancar, gut mikrobiyotasını desteklemeye yardımcı olabilir ve genel bağırsak sağlığını iyileştirebilir.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Sağlık uzmanları, pancarın salatalarda çiğ olarak, çorbalarda haşlanmış biçimde veya taze sıkılmış pancar suyu olarak tüketilmesini öneriyor. Bu sayede vitamin ve antioksidan içeriği en yüksek düzeyde korunabiliyor.

Haftada 1-2 orta boy pancar tüketmek, kalp ve sindirim sistemi faydaları için yeterli olabilir. Spor öncesi pancar suyu içmek performansı artırmaya yardımcı olabilir.