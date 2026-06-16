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Suyu 'mükemmel kalitede' çıktı! O ilçede kirli deniz yok

Aydın'ın turizm merkezlerinden Kuşadası'nda yapılan son analizlerde 49 yüzme alanının 47'si "mükemmel", 2'si ise "iyi" kategoride yer alırken, en çok tercih edilen plajlardan olan Kadınlar Denizi, İçmeler ve Güzelçamlı koylarında da deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede ölçüldü.

Suyu 'mükemmel kalitede' çıktı! O ilçede kirli deniz yok

Aydın'ın önemli turizm bölgelerinden olan Kuşadası ilçesinde deniz suyu kalitesi yapılan analizlerle bir kez daha tescillendi. Sağlık Bakanlığı tarafından insan sağlığının korunması amacıyla düzenli olarak izlenen yüzme sularına ilişkin son veriler, ilçedeki plajların büyük bölümünün en üst kategoride yer aldığını gösterdi.

Suyu mükemmel kalitede çıktı! O ilçede kirli deniz yok 1

25 Eylül 2019 tarihli "Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik" kapsamında değerlendirilen deniz suyu kalitesi, Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından düzenli olarak analiz edilirken, elde edilen veriler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Yüzme Suyu Takip Sistemi'ne de kaydediliyor.

Suyu mükemmel kalitede çıktı! O ilçede kirli deniz yok 2

ZAYIF KATEGORİSİNDE HİÇ PLAJ YOK

Verilere göre Kuşadası genelinde 49 yüzme alanı bulunurken, bunların 19'u da mavi bayrak ödülüne sahip. İlçede zayıf kategorisinde hiçbir plaj yer almazken, 47 plaj mükemmel, 2 plaj ise iyi kategoride sınıflandırıldı. Ayrıca 45 plajın engelli erişimine de uygun olduğu belirlendi.

Suyu mükemmel kalitede çıktı! O ilçede kirli deniz yok 3

İlçenin yoğun ilgi gören noktalarından Güzelçamlı Koyu'nda 20 Mayıs ve 8 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan analizlerde deniz suyu kalitesi mükemmel seviyede ölçüldü. Maksimum 250 yüzücü kapasitesine sahip koyun 20 metre genişliğinde ve 100 metre uzunluğunda olduğu, güvenlik şeridindeki azami derinliğin ise 3 metre olduğu kaydedildi.

Suyu mükemmel kalitede çıktı! O ilçede kirli deniz yok 4

SEZON BOYUNCA TAKİP EDİLECEK

Maksimum 500 yüzücü kapasitesine sahip İçmeler Koyu Plajı'nda da 20 Mayıs ve 8 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan analizlerde deniz suyu kalitesinin mükemmel seviyede olduğu belirlendi.

Kuşadası'nın en büyük halk plajlarından biri olan Kadınlar Denizi'nde gerçekleştirilen 18 Mayıs ve 1 Haziran 2026 tarihli analizlerde de deniz suyunun mükemmel kalitede olduğu tespit edildi. Yetkililer, sezon boyunca yüzme suyu kalitesinin düzenli olarak takip edilmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın plaj deniz su
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