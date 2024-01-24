Süzme yoğurtlu çılbır tarifi: Süzme yoğurtlu çılbır nasıl yapılır?

Türk mutfağından doğan ve zaman içinde tüm dünyaya farklı isimlerle de olsa yayılan birçok lezzet vardır. Bu lezzetlerden biri de yumurta ile yapılan çeşitli yiyeceklerdir. Yumurtanın başrolde olduğu ve hem kahvaltılarda hem diğer öğünlerde tüketilebilecek olan çılbır, Osmanlı zamanından günümüze gelmeyi başaran eşsiz lezzetlerden biridir.
Ana malzemesi yumurta olan ve Osmanlı’dan kalma yazılı kaynaklarda da adı geçen çılbır çeşitli şekillerde yapılabilen bir lezzettir. Siz de kendi mutfağınızda süzme yoğurt kullanarak aşağıdaki tarifi uygulayabilirsiniz:
MALZEMELER
1 bardak süzme yoğurt
2 yumurta
Yarım kilo tereyağı
1 diş sarımsak
Yarım çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kırmızı biber
1 çay kaşığı nane
TARİF
Bir kasede, ezilmiş sarımsağı, tuzu ve yoğurdu karıştırın.
Bir sos tenceresine su koyun ve kaynatın.
Ocağın altını kapatmadan, kaynayan suya yumurtayı kırın ve 3 dakika boyunca pişirin.
Pişen yumurtayı bir kevgir ile alın ve yoğurtlu karışımın üzerine koyun.
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